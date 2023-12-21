موعد ثاني حفل موسيقي لـ نجيب ساويرس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

تحت عنوان "موسيقى الهاوس"، يستعد رجل الأعمال نجيب ساويرس، لتقديم مهاراته الموسيقية في الحفل المقام مساء السبت المقبل .

رجل الأعمال نجيب ساويرس، تصدر بوستر الحفل المقام في "ذا ميوزيم"، في ثاني حفل له كمنسق موسيقي "دي جي".

وأحيا ساويرس، العام الماضي، حفله الأول، والذي أقيم تحت عنوان "Bibo's Music Night"، بحضور نخبة من نجوم الفن، وفي مقدمتهم النجم عمرو دياب.

ومن ناحية أخرى، كشف رجل الأعمال نجيب ساويرس، عن حضور النجم العالمي تيريس جيبسون، حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي، المقام مساء اليوم الخميس، ونشر صورة بصحبته والفنان محمد كريم.