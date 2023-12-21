الليلة.. "القاهرة والناس" تنقل فعاليات حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي الدولي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

تنقل قناة القاهرة والناس الليلة، فعاليات حفل ختام الدورة السادسة لمهرجان الجونة السينمائي الدولي، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء

ويعلن خلال الحفل الفائزين بالجوائز، كما يحضر حفل الختام النجم العالمي تيريس جيبسون

الدورة السادسة من المهرجان انطلقت يوم ١٤ ديسمبر دون أي مظاهر احتفالية، تعبيرا عن تضامن إدارة مهرجان الجونة السينمائي مع الشعب الفلسطيني، كما تم إضافة برنامج مُهدى إلى السينما الفلسطينية،وتضمنت عرض مجموعة أفلام عن فلسطين بالتعاون مع مؤسسة الفيلمالفلسطيني، وذلك لإلقاء الضوء على الموقف الحالي والأوضاع غيرالإنسانية في غزة، كما تم تنظيم عشاء لجمع التبرعات للمساعداتالإنسانية في غزة بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر المصري.

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