قبل ظهوره في ختام الجونة السينمائي.. معلومات عن تيريس جيبسيون نجم "Fast and Furious"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

توجه النجم الأمريكي تيريس جيبسون، بصحبة رجل الأعمال نجيب ساويرس، والفنان محمد كريم، لحضور حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي، الذي يقام مساء اليوم الخميس.

تيريس، الذي وصف حضوره إلى مصر، بالحلم الذي تحقق أخيرًا، نال شهرته من خلال مشاركته في أفلام المغامرات، وفي مقدمتها سلسلة أفلام "سريع وغاضب- Fast and Furious".

- تيريس دارنيل جيبسون، وهو الإسم الكامل للنجم الأمريكي الذي ولد في 30 ديسمبر 1978 ، في لوس أنجلوس.

- بدأ جيبسون مشواره بتقديم وكتابة أغاني الراب.

- عرف النجم الأمريكي بتعدد مواهبه، إذ كتب أغاني ومثل وقدم أعمال تلفزيونية من إنتاجه، وشارك في عروض أزياء كموديل.

- "رومان بيرس" هو اسم الشخصية التي زادت معها شهرته، بعد تقديمه لها في سلسلة أفلام" Fast and Furious".

- شارك تيريس، مع النجم جيسون سناثام، في عدة أفلام ، منها "سباق الموت- Death Race"، والناقل-Transformers".

- مع مغني الراب سنوب دوج، قدم الفيلم الكوميدى Baby Boy .

تزوج تيريس مرتين، ولديه ابنتين.

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