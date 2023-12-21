شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "شماريخ" يتخطى 15مليون جنيه منذ بداية طرحه في السينمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد فيلم "شماريخ" للنجم آسر ياسين وأمينة خليل أمس الأربعاء إيرادات بلغت 605 آلاف و675 جنيها، في دور العرض السينمائية المختلفة، ليتخطى إيرادات الفيلم منذ طرحه في السينمات 15 مليون جنيه.

فيلم "شماريخ" بطولة آسر ياسين أمينة خليل، خالد الصاوي، آدم الشرقاوي، مصطفى درويش، وسالي حماد، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ثروت وهدى المفتي، والعمل من تأليف وإخراج عمرو سلامة، تدور أحداثه في إطار أكشن ومطاردات، حيث يحدث ظرف ما يجمع بطلى الفيلم ويجعلهم في خطر كبير فيتحدون لكيفية التخلص منه.

ويشهد فيلم "شماريخ" ظهور الفنان الراحل مصطفى درويش، الذي تحدث عنه آسر ياسين خلال لقائه مع منى الشاذلي في برنامج معكم، قائلاً: "اتعرفنا على بعض في مسلسل بـ 100 وش، وعلى آخر المسلسل بقينا أصحاب جدا، وحتى لما خلصنا تصوير كنا بنسأل على بعض، واتوطدت علاقتنا ببعض وقعدتنا كانت أخوية، وهو ابن بلد وجدع جدا".

واستكمل عمرو سلامة: "وفاة مصطفى درويش كانت في نص الفيلم، وأنا كنت وقتها في معاينة تصوير وكان هو كاتبلى قبل وفاته تعليق على منشور عندى وملحقتش أرد عليه، ولقيت تليفون جالى بوفاته وقعدت شوية على ما استوعبت الخبر، فكان الموضوع مرعب جدا".

وأضاف عمرو سلامة: "مشاركة مصطفي درويش كان ترشيحا من آسر ياسين ولما عرضنا عليه الدور، اتكلمت معاه أكتر وعرفت كتير عن حياته وأسرته، ولما دخلنا تصوير الفيلم لقيت كيميا جميلة بين آسر ومصطفى".

وأشار عمرو سلامة إلى أن مصطفى درويش كان متبقى له مشاهد تصوير وظل أسبوعين أو ثلاثة لم يستطع أن يفكر في الفيلم لعدم تصديقه ما حدث من الناحية الإنسانية، وقام بعد ذلك بتغييرات في مشاهد وحلينا المشكلة بحيل رهيبة، وما كنتش عاوز أشيل مشاهد له من الفيلم عشان يفضل مصطفى موجود على قد ما أقدر تكريما له".