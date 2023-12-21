شكرا لقرائتكم خبر عن ملك قورة تبدأ تصوير مسلسل "بيت الرفاعى" وتجسد دور شقيقة أمير كرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الفنانة ملك قورة تصوير مشاهدها فى مسلسل "بيت الرفاعى" المقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل 2024، حيث تجسد خلال أحداث العمل شخصية "رقية" شقيقة أمير كرارة حسبما كشفت لـ ”الخليج 365” مشيرة إلى أنها اختيارت العودة إلى دراما رمضان بعمل مميز ومختلف بعد غيابها عن رمضان الماضى حيث أن سيناريو "بيت الرفاعى" جيد جداً وتتطلع جداً للعمل مع المخرج أحمد نادر جلال.

مسلسل "بيت الرفاعى" بطولة أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، إيناس كامل، صفاء الطوخى، ميرنا جميل، محمد لطفى، عمرو وهبة، رحاب الجمل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، لبنى ونس، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى مشوق.

وفى سياق آخر تشارك ملك قورة فى بطولة فيلم "جوازة توكسيك" مع ليلى علوى، بيومى فؤاد، نسرين طافش، محمد أنور، تامر هجرس وتأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم والذى تعود فيه ملك قورة للعمل مع ليلى علوى بعد 8 سنوات من تعاونها معها فى مسلسل "شمس" الذى تم عرضه فى شهر رمضان 2014.

وعرض لملك قورة مؤخراً حكاية "ما تيجى نشوف" عن كتاب "55 مشكلة حب" على قناة ON والحكاية مكونة من 10 حلقات وبطولة هنا شيحة، نبيل عيسى، إسلام جمال، نهى عابدين، ملك قورة، طارق صبرى، أحمد جمال سعيد، راندا عبد السلام، شيما الشريف والحكاية إشراف على الكتابة عمرو محمود ياسين وسيناريو وحوار ساره مصباح ولاء آمين وإخراج الخبيرى.