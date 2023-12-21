بالفيديو- بجامسوت ضيق أنيق..مايا دياب تستعد لعيد الميلاد وتزين الشجرة

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الفنانة اللبنانية مايا دياب على الجمهور خلال إستعدادها لعيد الميلاد، حيث ظهرت وهي تزين شجرة الميلاد بالورد الأحمر الكبير،و تألقت بلوك رائع إرتدت فيه جامبسوت ضيق باللون البيج ذات تصميم مميز وأكمام طويلة مفتوح عند منطقة البطن، وتركت مايا شعرها منسدلاً على كتفيها مع مكياج مميز أظخرت من خلاله جمال وجهها.



وفي وقت سابق، هنأت مايا دياب الإعلامية السعودية لجين عمران على مشروعها الجديد الذي أبصر النور وشهد تحقيق حلمها.

وكتبت مايا دياب معلقة على منشور لـ لجين شاركت فيه صوراً من خط أزياء أطلقته قائلة :"ألف مبروك يا حبيبة قلبي خطوة بمحلها لايقة فيكي وبذوقك بتستاهلي كل النجاح وتحققي كل احلامك.. وكتير حبيت التصاميم الرائعة اللي بتشبهك".

