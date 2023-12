مارتن سكورسيزي يتسلم جائزة الدب الذهبي الفخري في برلينالة

ميرنا وليد - بيروت - سيحصل المخرج الإيطالي الأميركي مارتن سكورسيزي على جائزة الدب الذهبي الفخري لإنجازاته مدى الحياة في مهرجان برلين السينمائي الدولي الرابع والسبعين .



وسيتسلم المخرج والمنتج وكاتب السيناريو المخضرم الجائزة خلال حفل يقام في قصر برليناله في 20 شباط من العام القادم 2024 .

بدأ ارتباط سكورسيزي ببرلينالة في عام 1981، عندما عُرض فيلم Raging Bull في المهرجان، بينما عُرض فيلم Cape Fear في المنافسة عام 1991، وعرض المهرجان فيلم Gangs Of New York في عام 2003 ومرة أخرى في عام 2010 كجزء من سلسلة بأثر رجعي.

فتتح فيلمه الموسيقي Shine A Light لرولينج ستونز مهرجان برلينالة في عام 2008، وخرجت Shutter Island من المنافسة في عام 2010.

تم أيضًا عرض أول معرض عالمي للمخرج من قبل Deutsche Kinemathek في النصف الأول من عام 2013، كما تم تقديم The 50 Year Argument، الذي شارك في إخراجه سكورسيزي وديفيد تيديشي، كعمل قيد التنفيذ في عام 2014.

أحدث أفلامه الطويلة، Killers of the Flower Moon، تم التصويت عليه مؤخرًا كأفضل فيلم لعام 2023 من قبل المجلس الوطني للمراجعة في الولايات المتحدة، وهو مرشح بشدة لموسم الجوائز القادم. سبق لسكورسيزي أن فاز بجائزة الأوسكار لأفضل مخرج عام 2008 عن فيلم The Departed.

وفي بيان مشترك، قال المديران المشاركان لبرليناله، مارييت ريسينبيك وكارلو شاتريان: "بالنسبة لأي شخص يعتبر السينما فن تشكيل القصة بطريقة شخصية وعالمية تمامًا، فإن مارتن سكورسيزي هو نموذج لا مثيل له. لقد رافقت أفلامه تاريخنا كمتفرجين وبشر، وعاشت شخصياته ونمت داخلنا، وساعدتنا نظرته للتاريخ والبشرية على فهم وتساؤل من نحن ومن أين أتينا.

يلتزم سكورسيزي أيضًا بالتراث السينمائي التاريخي، ويدعم ترميم وتوزيع الأفلام الكلاسيكية من خلال مؤسسة الأفلام.