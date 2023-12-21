نشوى مصطفى تعود للدراما بعد 10 سنوات مع خالد النبوي وهكذا عبرت عن سعادتها

ميرنا وليد - بيروت - تعود الممثلة المصرية نشوى مصطفى إلى الدراما بعد 10 سنوات من خلال مشاركتها في مسلسل إمبراطورية ميم، بطولة الممثل المصري خالد النبوي.



وعبّرت مصطفى عن سعادتها الكبيرة لكون هذه العودة ستجمعها بـ النبوي وكتبت منشوراً مطوّلاً في صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي جاء فيه :" تحويشة العشر سنين اللي فاتت اللي مشتغلتش فيهم آخرها جبر كبير، فرحانة إنى مخسرتش سنين عدت رغم قسوة إن الفنان مايمارسش فنه، بس الحقيقة ومعرفش هتصدقوني ولا لأ، لما كان يتعرض عليا دور مش حاساه، كنت بعتذر، وأنا بتقطع بس كنت بقول حقي في المرحلة دي، واللي باقي من العمر إني استمتع وأنا بعمل فن.

أضافت نشوى مصطفى: إيه متعة أكبر من إني باذن الله أكون واحدة من فريق عمل عظيم وراقي، نص محترم، إخراج واعي، إنتاج لشركة أعمالها ترند وخالد النبوي، أقصد الخالد النبوي، خالد اسمه لازم يسبقه ألف ولام، بغض النظر عن حضوره اللي ربنا صارفهوله بزيادة، هو كمان ممثل هاند ميد، ممثل يعلى اي ممثل يقف قدامه، ممثل هاوي بيذاكر وبيعيش وبيحس بمنتهى إجتهاد الممثل الهاوي، بمنتهى الاحترافية، يا يا بختي حقيقي.

واختتمت نشوى مصطفى: "بالمناسبة ده سادس عمل باذن الله أمثل فيه مع خالد، الشاطر يقول أسماء الأعمال اللي اشتغلت فيها مع خالد، هقول اسم العمل الأول وكنا لسه طلبة فى المعهد، مسرحية البحر بيضحك ليه وللاسف متسجلتش، كلى ثقة فى توفيق ربنا وكرمه باذن الله دعواتكم أكون عند حسن ظن حضراتكم".