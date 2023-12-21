تكريم مارتن سكورسيزي بجائزة "دب برلين الذهبي" لإنجاز العمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

كشفت إدارة مهرجان برلين السينمائي الدولي، عن تكريم المخرج المخضرم مارتن سكورسيزي بجائزة "دب برلين الذهبي" لإنجاز العمر، وذلك نظرًا لمسيرته السينمائية وتأثيرها على الفن السابع.

ونشرت الصفحة الرسمية للمهرجان على "فيس بوك" بيان رسمي أعلنت خلاله تكريم المخرج العالمي في دورته الـ 74 وذلك يوم 20 فبراير 2024.

وتضمن البيان، الآتي: "يمنح مهرجان برلين السينمائي الدولي الرابع والسبعون للمخرج والمنتج وكاتب السيناريو الأمريكي الأمريكي مارتن سكورسيزي، جائزة الدب الذهبي الفخري عن إنجازاته طوال حياته في حفل توزيع الجوائز في قصر برليناله في 20 فبراير 2024".

واستكمل البيان: "لكل من يعتبر السينما فن تشكيل القصة بطريقة شخصية وعالمية تمامًا، مارتن سكورسيزي هو نموذج لا مثيل له، لقد رافقت أفلامه تاريخنا كمتفرجين وبشر، وعاشت شخصياته ونمت داخلنا وساعدتنا نظرته للتاريخ والبشرية على فهم وتساؤل من نحن ومن أين أتينا".

وأضاف: "إنه لمن دواعي سرورنا أن نرحب مرة أخرى بصديق عزيز للمهرجان ونقدم له جائزة الشرف المرموقة، منذ السبعينات أصبح المخرج الحائز على جائزة الأوسكار أحد أكثر صانعي الأفلام تأثيرًا في عالم السينما، تشمل الأعمال الإخراجية للأمريكي الإيطالي ذو الجذور الصقلية وحدها أكثر من 70 فيلمًا".

وتابع: "لقد كتبت العديد من أعماله تاريخَا سينمائيًا، كما أن تنوع أعماله فريد من نوعه، تتعاون برليناله مع سكورسيزي في تقديم العديد من أفلامه بما في ذلك فيلم الحفلة الموسيقية المذهل شاين ألايت عن فرقة رولينج ستونز والذي افتتح مهرجان برليناله عام 2008".

وعرض للمخرج مارتن سكورسيزي هذا العام فيلم الدراما "Killers of the Flower Moon" والذي أعاد خلاله التعاون مرة أخري مع النجمين روبرت دي نيرو وليوناردو دي كابريو وتحقيقه إيرادات عالمية بلغت 156 مليون دولار ورشح مؤخرًا للعديد من الجوائز العالمية أبرزها 7 جوائز جولدن جلوب أهمها جائزة "أفضل فيلم وأفضل مخرج".

وأعلنت إدارة مهرجان برلين مؤخرًا عن اختيارها الممثلة المكسيكية ذات الأصول الكينية لوبيتا نيونقو لرئاسة لجنة تحكيم المهرجان المقرر إقامته في الفترة من 15-25 فبراير 2024.

جدير بالذكر أن مارتن سكورسيزي أعلن مؤخرًا عن بدء تحضير مشروعه السينمائي الجديد بعنوان "The Wager" والمقرر عرضه بحلول عام 2024.