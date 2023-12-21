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القائمة الكاملة لـ ترشيحات جوائز نقاد لندن السينمائية الـ 44

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شكرا لقرائتكم خبر عن القائمة الكاملة لـ ترشيحات جوائز نقاد لندن السينمائية الـ 44 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دائرة نقاد لندن السينمائية عن ترشيحاتها للدورة الـ 44، على أن يقام حفل توزيع الجوائز في 4 فبراير 2024، بأحد فنادق لندن  والذي سيستضيف الناقد مارك كيرمود.


ترشيحات نقاد لندن السينمائية

 

وهذه القائمة الكاملة للترشيحات:

 

فيلم العام

All of Us Strangers

Anatomy of a Fall

Barbie

The Holdovers

Killers of the Flower Moon

May December

Oppenheimer

Past Lives

Poor Things

The Zone of Interest

 

أفضل فيلم باللغة الأجنبية لهذا العام

Anatomy of a Fall

The Boy and the Heron

Fallen Leaves

Past Lives

The Zone of Interest

 

الفيلم الوثائقي لهذا العام

“20 Days in Mariupol

Beyond Utopia

The Eternal Memory

Scala!!!”

Still: A Michael J. Fox Movie

 

فيلم الرسوم المتحركة لهذا العام

The Boy and the Heron

Robot Dreams

Spider-Man: Across the Spider-Verse

Suzume

Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem

 

مخرج العام

جريتا جيرويج - "Barbie"

جوناثان جليزر – The Zone of Interest

يورجوس لانثيموس - " Poor Things "

كريستوفر نولان – “Oppenheimer

مارتن سكورسيزي - "Killers of the Flower Moon"

 

كاتب السيناريو لهذا العام

أندرو هاي - "All of Us Strangers"

كريستوفر نولان – “Oppenheimer

جوستين تريت وآرثر هراري - "Anatomy of a Fall"

سيلين سونج- "Past Lives"

جريتا جيرويج ونوح بومباخ – "Barbie"

 

ممثلة العام

ليلي جلادستون - "Killers of the Flower Moon"

ساندرا هولر – “Anatomy of a Fall

جريتا لي - "Past Lives"

كاري موليجان - "Maestro"

إيما ستون - "Poor Things"

 

ممثل العام

برادلي كوبر - "Maestro"

بول جياماتي – " The Holdovers "

;يليان ميرفي - "Oppenheimer"

أندرو سكوت - "All of Us Strangers"

جيفري رايت - "American Fiction"

 

الممثلة الداعمة للسنة

كلير فوي - "All of Us Strangers"

ساندرا هولر - " The Zone of Interest "

جوليان مور – “May December

روزاموند بايك - "Saltburn"

دافين جوي راندولف - "The Holdovers"

 

الممثل الداعم لهذا العام

روبرت داوني جونيور - "Oppenheimer"

رايان جوسلينج - "Barbie"

تشارلز ميلتون – “May December

بول ميسكال - "All of Us Strangers"

مارك روفالو - "Poor Things"

 

اختراق أداء العام

غريتا لي - "Past Lives"

ميا ماكينا بروس - "How to Have Sex"

فيفيان أوبارا - "Rye Lane"

دومينيك سيسا – " The Holdovers "

كايلي سبايني - "Priscilla"

 

جائزة أتينبورو: الفيلم البريطاني/الأيرلندي لهذا العام

"All of Us Strangers"

"How to Have Sex"

"Poor Things"

"الجاودار لين"

" The Zone of Interest "

 

جائزة فيليب الفرنسية: صانع أفلام بريطاني/أيرلندي مبتكر

رين ألين ميلر - "Rye Lane"

سام إتش فريمان ونج تشون بينج – "Femme"

مولي مانينغ ووكر - "How to Have Sex"

نداء منصور – “Polite Society

شارلوت ريجان - "Scrapper"

 

أفضل أداء بريطاني/أيرلندي للعام (لمجموعة الأعمال)

بول ميسكال - "All of Us Strangers"/"مخلوقات الله"/"العدو"/"كارمن"

كاري موليجان - "Maestro"/"Saltburn"

سيليان ميرفي - "Oppenheimer"

أندرو سكوت - "All of Us Strangers"

تيلدا سوينتون - " The Eternal Daughter”/”The Killer”/”Asteroid City "

 

أفضل أداء شاب بريطاني/أيرلندي لهذا العام

جايدن بواديلا – " Raging Grace "

ليشانتي بونسو - " Girl "

صموئيل بوتوملي - "How to Have Sex"

لولا كامبل - "Scrapper"

تيميلولا أولاتونبوسون - " Pretty Red Dress "

 

الفيلم البريطاني/الأيرلندي القصير لهذا العام

" For People in Trouble " - أليكس لوثر، مخرج

« Muna » - وردة محمد، مخرجة

" Outlets " - دنكان كاولز، مخرج

Predators" - جاك كينج، مخرج

" The Veiled City " - ناتالي كوبيدس برادي، مخرجة

 

جائزة الإنجاز الفني

"All of Us Strangers" - كاهلين كروفورد

"Barbie" – تصميم الإنتاج سارة غرينوود

"The First Slam Dunk" – تصميم الصوت، كوجي كاساماتسو

" Full Time " – تحرير الفيلم، ماتيلد فان دي مورتيل

"Killers of the Flower Moon" - تحرير الفيلم، ثيلما شونميكر

" Medusa Deluxe " – مكياج وشعر، يوجين سليمان

"Oppenheimer" – مؤثرات بصرية لأندرو جاكسون

Past Lives” – تصوير سينمائي، شابير كيرشنر

" Poor Things " - أزياء هولي وادينجتون

"Saltburn" - اختيار خرمل كوكرين

" The Zone of Interest " – موسيقى وصوت، ميكا ليفي وجوني بيرن

 

 

جائزة ديليس باول: التميز في السينما

جيفري رايت

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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