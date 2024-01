شكرا لقرائتكم خبر عن القائمة الكاملة لـ ترشيحات جوائز نقاد لندن السينمائية الـ 44 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دائرة نقاد لندن السينمائية عن ترشيحاتها للدورة الـ 44، على أن يقام حفل توزيع الجوائز في 4 فبراير 2024، بأحد فنادق لندن والذي سيستضيف الناقد مارك كيرمود.



ترشيحات نقاد لندن السينمائية

وهذه القائمة الكاملة للترشيحات:

فيلم العام

“All of Us Strangers”

“Anatomy of a Fall”

“Barbie”

“The Holdovers”

“Killers of the Flower Moon”

“May December”

“Oppenheimer”

“Past Lives”

“Poor Things”

“The Zone of Interest”

أفضل فيلم باللغة الأجنبية لهذا العام

“Anatomy of a Fall”

“The Boy and the Heron”

“Fallen Leaves”

“Past Lives”

“The Zone of Interest”

الفيلم الوثائقي لهذا العام

“20 Days in Mariupol”

“Beyond Utopia”

“The Eternal Memory”

“Scala!!!”

“Still: A Michael J. Fox Movie”

فيلم الرسوم المتحركة لهذا العام

“The Boy and the Heron”

“Robot Dreams”

“Spider-Man: Across the Spider-Verse”

“Suzume”

“Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem”

مخرج العام

جريتا جيرويج - "Barbie"

جوناثان جليزر – The Zone of Interest

يورجوس لانثيموس - " Poor Things "

كريستوفر نولان – “Oppenheimer”

مارتن سكورسيزي - "Killers of the Flower Moon"

كاتب السيناريو لهذا العام

أندرو هاي - "All of Us Strangers"

كريستوفر نولان – “Oppenheimer”

جوستين تريت وآرثر هراري - "Anatomy of a Fall"

سيلين سونج- "Past Lives"

جريتا جيرويج ونوح بومباخ – "Barbie"

ممثلة العام

ليلي جلادستون - "Killers of the Flower Moon"

ساندرا هولر – “Anatomy of a Fall”

جريتا لي - "Past Lives"

كاري موليجان - "Maestro"

إيما ستون - "Poor Things"

ممثل العام

برادلي كوبر - "Maestro"

بول جياماتي – " The Holdovers "

;يليان ميرفي - "Oppenheimer"

أندرو سكوت - "All of Us Strangers"

جيفري رايت - "American Fiction"

الممثلة الداعمة للسنة

كلير فوي - "All of Us Strangers"

ساندرا هولر - " The Zone of Interest "

جوليان مور – “May December”

روزاموند بايك - "Saltburn"

دافين جوي راندولف - "The Holdovers"

الممثل الداعم لهذا العام

روبرت داوني جونيور - "Oppenheimer"

رايان جوسلينج - "Barbie"

تشارلز ميلتون – “May December”

بول ميسكال - "All of Us Strangers"

مارك روفالو - "Poor Things"

اختراق أداء العام

غريتا لي - "Past Lives"

ميا ماكينا بروس - "How to Have Sex"

فيفيان أوبارا - "Rye Lane"

دومينيك سيسا – " The Holdovers "

كايلي سبايني - "Priscilla"

جائزة أتينبورو: الفيلم البريطاني/الأيرلندي لهذا العام

"All of Us Strangers"

"How to Have Sex"

"Poor Things"

"الجاودار لين"

" The Zone of Interest "

جائزة فيليب الفرنسية: صانع أفلام بريطاني/أيرلندي مبتكر

رين ألين ميلر - "Rye Lane"

سام إتش فريمان ونج تشون بينج – "Femme"

مولي مانينغ ووكر - "How to Have Sex"

نداء منصور – “Polite Society”

شارلوت ريجان - "Scrapper"

أفضل أداء بريطاني/أيرلندي للعام (لمجموعة الأعمال)

بول ميسكال - "All of Us Strangers"/"مخلوقات الله"/"العدو"/"كارمن"

كاري موليجان - "Maestro"/"Saltburn"

سيليان ميرفي - "Oppenheimer"

أندرو سكوت - "All of Us Strangers"

تيلدا سوينتون - " The Eternal Daughter”/”The Killer”/”Asteroid City "

أفضل أداء شاب بريطاني/أيرلندي لهذا العام

جايدن بواديلا – " Raging Grace "

ليشانتي بونسو - " Girl "

صموئيل بوتوملي - "How to Have Sex"

لولا كامبل - "Scrapper"

تيميلولا أولاتونبوسون - " Pretty Red Dress "

الفيلم البريطاني/الأيرلندي القصير لهذا العام

" For People in Trouble " - أليكس لوثر، مخرج

« Muna » - وردة محمد، مخرجة

" Outlets " - دنكان كاولز، مخرج

Predators" - جاك كينج، مخرج

" The Veiled City " - ناتالي كوبيدس برادي، مخرجة

جائزة الإنجاز الفني

"All of Us Strangers" - كاهلين كروفورد

"Barbie" – تصميم الإنتاج سارة غرينوود

"The First Slam Dunk" – تصميم الصوت، كوجي كاساماتسو

" Full Time " – تحرير الفيلم، ماتيلد فان دي مورتيل

"Killers of the Flower Moon" - تحرير الفيلم، ثيلما شونميكر

" Medusa Deluxe " – مكياج وشعر، يوجين سليمان

"Oppenheimer" – مؤثرات بصرية لأندرو جاكسون

“Past Lives” – تصوير سينمائي، شابير كيرشنر

" Poor Things " - أزياء هولي وادينجتون

"Saltburn" - اختيار خرمل كوكرين

" The Zone of Interest " – موسيقى وصوت، ميكا ليفي وجوني بيرن

جائزة ديليس باول: التميز في السينما

جيفري رايت