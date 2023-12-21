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شكرا لقرائتكم خبر عن القائمة الكاملة لـ ترشيحات جوائز نقاد لندن السينمائية الـ 44 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشفت دائرة نقاد لندن السينمائية عن ترشيحاتها للدورة الـ 44، على أن يقام حفل توزيع الجوائز في 4 فبراير 2024، بأحد فنادق لندن والذي سيستضيف الناقد مارك كيرمود.
ترشيحات نقاد لندن السينمائية
وهذه القائمة الكاملة للترشيحات:
فيلم العام
“All of Us Strangers”
“Anatomy of a Fall”
“Barbie”
“The Holdovers”
“Killers of the Flower Moon”
“May December”
“Oppenheimer”
“Past Lives”
“Poor Things”
“The Zone of Interest”
أفضل فيلم باللغة الأجنبية لهذا العام
“Anatomy of a Fall”
“The Boy and the Heron”
“Fallen Leaves”
“Past Lives”
“The Zone of Interest”
الفيلم الوثائقي لهذا العام
“20 Days in Mariupol”
“Beyond Utopia”
“The Eternal Memory”
“Scala!!!”
“Still: A Michael J. Fox Movie”
فيلم الرسوم المتحركة لهذا العام
“The Boy and the Heron”
“Robot Dreams”
“Spider-Man: Across the Spider-Verse”
“Suzume”
“Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem”
مخرج العام
جريتا جيرويج - "Barbie"
جوناثان جليزر – The Zone of Interest
يورجوس لانثيموس - " Poor Things "
كريستوفر نولان – “Oppenheimer”
مارتن سكورسيزي - "Killers of the Flower Moon"
كاتب السيناريو لهذا العام
أندرو هاي - "All of Us Strangers"
كريستوفر نولان – “Oppenheimer”
جوستين تريت وآرثر هراري - "Anatomy of a Fall"
سيلين سونج- "Past Lives"
جريتا جيرويج ونوح بومباخ – "Barbie"
ممثلة العام
ليلي جلادستون - "Killers of the Flower Moon"
ساندرا هولر – “Anatomy of a Fall”
جريتا لي - "Past Lives"
كاري موليجان - "Maestro"
إيما ستون - "Poor Things"
ممثل العام
برادلي كوبر - "Maestro"
بول جياماتي – " The Holdovers "
;يليان ميرفي - "Oppenheimer"
أندرو سكوت - "All of Us Strangers"
جيفري رايت - "American Fiction"
الممثلة الداعمة للسنة
كلير فوي - "All of Us Strangers"
ساندرا هولر - " The Zone of Interest "
جوليان مور – “May December”
روزاموند بايك - "Saltburn"
دافين جوي راندولف - "The Holdovers"
الممثل الداعم لهذا العام
روبرت داوني جونيور - "Oppenheimer"
رايان جوسلينج - "Barbie"
تشارلز ميلتون – “May December”
بول ميسكال - "All of Us Strangers"
مارك روفالو - "Poor Things"
اختراق أداء العام
غريتا لي - "Past Lives"
ميا ماكينا بروس - "How to Have Sex"
فيفيان أوبارا - "Rye Lane"
دومينيك سيسا – " The Holdovers "
كايلي سبايني - "Priscilla"
جائزة أتينبورو: الفيلم البريطاني/الأيرلندي لهذا العام
"All of Us Strangers"
"How to Have Sex"
"Poor Things"
"الجاودار لين"
" The Zone of Interest "
جائزة فيليب الفرنسية: صانع أفلام بريطاني/أيرلندي مبتكر
رين ألين ميلر - "Rye Lane"
سام إتش فريمان ونج تشون بينج – "Femme"
مولي مانينغ ووكر - "How to Have Sex"
نداء منصور – “Polite Society”
شارلوت ريجان - "Scrapper"
أفضل أداء بريطاني/أيرلندي للعام (لمجموعة الأعمال)
بول ميسكال - "All of Us Strangers"/"مخلوقات الله"/"العدو"/"كارمن"
كاري موليجان - "Maestro"/"Saltburn"
سيليان ميرفي - "Oppenheimer"
أندرو سكوت - "All of Us Strangers"
تيلدا سوينتون - " The Eternal Daughter”/”The Killer”/”Asteroid City "
أفضل أداء شاب بريطاني/أيرلندي لهذا العام
جايدن بواديلا – " Raging Grace "
ليشانتي بونسو - " Girl "
صموئيل بوتوملي - "How to Have Sex"
لولا كامبل - "Scrapper"
تيميلولا أولاتونبوسون - " Pretty Red Dress "
الفيلم البريطاني/الأيرلندي القصير لهذا العام
" For People in Trouble " - أليكس لوثر، مخرج
« Muna » - وردة محمد، مخرجة
" Outlets " - دنكان كاولز، مخرج
Predators" - جاك كينج، مخرج
" The Veiled City " - ناتالي كوبيدس برادي، مخرجة
جائزة الإنجاز الفني
"All of Us Strangers" - كاهلين كروفورد
"Barbie" – تصميم الإنتاج سارة غرينوود
"The First Slam Dunk" – تصميم الصوت، كوجي كاساماتسو
" Full Time " – تحرير الفيلم، ماتيلد فان دي مورتيل
"Killers of the Flower Moon" - تحرير الفيلم، ثيلما شونميكر
" Medusa Deluxe " – مكياج وشعر، يوجين سليمان
"Oppenheimer" – مؤثرات بصرية لأندرو جاكسون
“Past Lives” – تصوير سينمائي، شابير كيرشنر
" Poor Things " - أزياء هولي وادينجتون
"Saltburn" - اختيار خرمل كوكرين
" The Zone of Interest " – موسيقى وصوت، ميكا ليفي وجوني بيرن
جائزة ديليس باول: التميز في السينما
جيفري رايت
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