شكرا لقرائتكم خبر عن روبي تطلق بوستر أحدث أغانيها "3 ساعات متواصلة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت النجمة روبي البوستر الترويجي لأحدث أغانيها باسم "3 ساعات متواصلة" عبر حساباتها ومنصاتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، تمهيدًا لإطلاقها خلال الأيام القادمة.

الأغنية الجديدة تعاونت فيها روبي مع عزيز الشافعي الذي كتب كلماتها ولحنها، والأغنية من توزيع توما.

وكانت روبي حددت من قبل تاريخ 10 أكتوبر الماضي لاقتراب طرح الأغنية الجديدة ولكن قررت تأجيلها بسبب اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

جدير بالذكر أن الفنانة روبى شاركت خلال دراما رمضان بمسلسل حضرة العمدة، وهو من تأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب.