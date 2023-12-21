شكرا لقرائتكم خبر عن بدء توافد ضيوف مهرجان الجونة السينمائى على حفل الختام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ منذ قليل توافد ضيوف مهرجان الجونة السينمائى فى دورته السادسة على حفل الختام الذى يقام بعد قليل فى مركز الجونة للمؤتمرات، حيث حضر القائمون على المهرجان وصناع السينما والضيوف الأجانب مبكراً إلى حفل الختام المقرر إعلان جوائز الدورة السادسة خلاله.

وأقيمت دورة استثنائية من مهرجان الجونة السينمائى بعد تأجيلها عن الموعد المحدد فى أكتوبر الماضى بسبب أحداث غزة، بعد إضافة برنامج مُهدى إلى السينما الفلسطينية، إلى جانب برنامج المهرجان، ليتضمن عـرض مجموعـة أفـلام عـن فلسطين بالتعاون مع مؤسسة الفيلم الفلسطيني.

ومنح المهرجان فى حفل الافتتاح جائرة "الإنجاز الإبداعي" للمخرج مروان حامد، وسلمتها له النجمة يسرا، ويأتي ذلك اعترافاً بمسيرته السينمائية الحافلة ومساهمته الجادة في رسم مشهد صناعة السينما المصرية والعربية المعاصر، وذلك من خلال أعمال متنوعة شكّلت نقلة فنية وتجارية في السنوات الأخيرة، فأصبح حامد من أهم المخرجين في مصر والعالم العربي، وبات يُعتبَر مؤسسة فنية متكاملة، تتولّى الإنتاج والإخراج.

وضمت الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائى، 23 فيلماً في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و15 فيلماً في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و14 فيلماً في مسابقة الأفلام القصيرة، بالإضافة إلى مجموعة من الأفلام التي تعرض خارج المسابقة، وتم عرضهم على مدار أيام المهرجان إضافة إلى الندوات والجسات التى اقيمت فى هذه الدورة.