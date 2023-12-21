روبي في “3 ساعات متواصلة” قريباً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في مفاجأة للجمهور ومحبيها، أعلنت النجمة المصرية روبي عن استعدادها لطرح أغنية جديدة بعنوان “3 ساعات متواصلة” خلال الأيام المقبلة.

ونشرت روبي عبر حسابها الرسمي على “إنستغرام” بوستر الأغنية وعلّقت قائلةً: “٣ساعات متواصلة قريبا”.

وحقق منشور روبي تفاعلاً كبيراً من المتابعين الذين عبّروا عن حماسهم للأغنية الجديدة.

على صعيد آخر، أعلنت الشركة المنتجة لمسلسل روبي الجديد “شغل فنادق” وقف التحضير للعمل من دون أن تعلن الأسباب التي أدت لاتخاذ هذا القرار.

واتُخذ قرار وقف التحضيرات للمسلسل رغم انتهاء الشركة المنتجة من كل التعاقدات مع الفنانين المشاركين فيه.

والمسلسل من إخراج محمد سامي، ويشارك روبي في بطولته عدد كبير من النجوم، بينهم: عمرو يوسف، أحمد مالك، أحمد فهيم، كريم عفيفي، إدوارد، عماد زيادة، ومحمد رضوان.