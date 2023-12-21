بعد دعمها له في السوبر بول.. ريهانا تتلقى رسالة من آشر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عبّر النجم العالمي آشر عن امتنانه للنجمة ريهانا؛ حيث شارك فيديو على منصة X لريهانا وهي تعبّر عن دعمها له، قبل عرض الفترة الفاصلة للسوبر بول في عام 2024.

وأرفق آشر الفيديو بتعليق شكر من خلاله ريهانا على دعهما له قائلاً: “شكراً لك يا ملكة ريهانا”.

وظهرت ريهانا في الفيديو وهي ترأس فعالية خاصة بمؤسسة Fenty في فبراير، بينما كشفت عن حملها الثاني مع شريكها A$AP Rocky.

وفي الفيديو، ردت ريهانا على سؤال حول، ما إذا كانت لديها نصائح لتقديمها لأشر؛ قائلة: “لا أستطيع أن أعطي آشر أيّة نصائح.. إنه طبيعي، إنه أسطورة، وقد كان يفعل ذلك منذ أن كان في سن المراهقة”.

وأضافت مغنية “Lift Me Up”: “إنه من أجل هذا العرض، أنا متحمسة لفنانين يفعلون ذلك، الذين وُجدوا لهذا، وقد أثبت ذلك في فيغاس، إنه ليس ذاهباً إلى أيّ مكان”.

الجدير ذكره أن آشِر أعلن في سبتمبر، أنه سيتولى عرض الفترة الفاصلة للسوبر بول، من خلال فيديو يظهر فيه وهو يتلقى اتصالاً من كيم كارداشيان تخبره بالخبر.

وقال أشِر في بيان له: “لا أستطيع الانتظار لتقديم عرض يختلف تماماً عما رأى العالم مني من قبل”. وتابع الموسيقي: “شكراً للجماهير ولكل مَن جعل هذه الفرصة تحدث، سأراكم قريباً جداً”.

وسيتم بثّ فعالية السوبر بول 2024 مباشرة على CBS في 11 فبراير 2024، وستشهد الفترة الفاصلة ثاني ظهور لآشِر في الحدث؛ حيث قدّم أداءً مع فرقة Black Eyed Peas في عام 2011 عندما رأسوا الفعالية.

وكان آشِر قد أنهى إقامة Las Vegas Residency في وقت سابق من هذا الشهر؛ حيث تم التقاط لحظة، انتابتها العاطفة حين انحنى على ركبتيه، بينما كانت فرقته الراقصة تحيط به لآخر عرض في الإقامة التي بدأت في يوليو 2022.