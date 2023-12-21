عايض يتأهل للمرحلة الأخيرة من المنافسة على جائزة “الفنان المفضل” في Joy Awards

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الفنان عايض عن وصوله إلى المرحلة النهائية بجائزة joy awards فئة الفنان المفضل.

وأعاد عايض تغريدةً بحسابه في منصة “إكس” لفريق “ميديا عايض”، جاء فيها: “تم ترشيح الفنان عايض للمرحلة النهائية من جائزة joyawards السنوية عن فئة الفنان المفضل”.

الجدير ذكره أن عايض أحيا مؤخراً ليلة سامرية في أول ليالي موسم الدرعية بميادين الدرعية إلى جانب الفنان رابح صقر، ويستعدُّ لتقديم حفلةٍ غنائيةٍ أخرى اليوم الخميس 21 ديسمبر في وادي كافد بمسمَّى “أمسية تحت النجوم”.

كذلك تصدَّرت أغنيته الجديدة “ردي”، الأخيرة في 2023 كما ذكر، الترند الموسيقي بعد طرحها بثلاث ساعاتٍ فقط.

ولاقى عايض إعجاباً كبيراً عندما غنَّى مقطعاً منها في حفلةٍ فنيةٍ قبل طرحها بشكلٍ رسمي على موقع “يوتيوب”، وتداوله روَّاد مواقع التواصل الاجتماعي بشكلٍ مكثفٍ على صفحاتهم.