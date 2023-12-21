فيديو طريف لـ رابح صقر مع أبنائه.. “خميس ما لي خلق أزعل”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ظهر الفنان رابح صقر في مقطع فيديو، صوَّره صباحاً، وبدا خلاله متفائلاً بيوم الخميس، والإجازة الأسبوعية برفقة أبنائه.

وقال رابح في الفيديو: “صباح الخير، صباح النور والسرور، نورتوني يا حبايبي”. ثم غنَّى مقطعاً من أغنيته الشهيرة “خميس وما لي خلق أزعل”. فردَّ عليه ابنه صقر: “فعلاً طبعاً”. فقال رابح: “الحين يجيك واحد قديم ويقول أحد يسمع خميس وما لي خلق أزعل إلى الحين”.

وأضاف: “خميس أغنية أسبوعية مثل أغنية من العايدين، وهذه أغنية خاصة للويك إند، يعني ما ينفع أغنية الخميس يغنيها شخص يوم الأحد لأن راح يجيله كف على وجهه”، وسط ضحكاته وأبنائه.

وعلَّق رابح على الفيديو: “صباح الخير، خميس وما لي خلق أزعل.. حبايبي.. مشرفيني في أم الدنيا”.

كذلك نشر فيديو آخر بمفرده، ظهر فيه وهو يغني المقطع الأول من الأغنية، وكتب: “أحلى صباح والله”.

والأغنية من كلمات تركي، وألحان سهم، وغناء الفنان رابح صقر، وقد وجدت صدى كبيراً بعد طرحها قبل أعوامٍ، وما زالت تغنَّى في المناسبات، ويتمُّ تداول مقاطع منها، وتقول كلماتها:



خميس وما لي خلق أزعل

مهما تستفزوني

خميس وما لي خلق أزعل

أنا فوق السحاب هناك شوفوني

بأجل للأحد كل شي وبستانس أبستانس

الين اليوم يصبح أول أمس

أنا سيد المساء والليل عنواني

أنا وحدي ولا غيري أحد ثاني

أنا العازم وأنا المعزوم

وأنا اللازم وأنا الملزوم

أنا الأبدى أنا الأولى

ولا مني أهم اليوم

أنا فيني حزن واليوم أبهينه

أنا فيني ألم بلقاه لو وينه

أبضحك لين يبكي الهم

أبامرني وألبّي سم

أبنسى كل شي وأرمي

ورا ظهري ولا أهتم

ولا أهتم كفاني هم

خميس وما لي خلق أزعل

أنا فوق السحاب هناك شوفوني.