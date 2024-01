نصيحة من ​كاميرون دياز للأزواج: لا تناموا في الغرفة نفسها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تحدّثت الممثلة كاميرون دياز خلال ظهورها عبر بودكاست ” Lipstick on the Rim with Molly Sims” عن الوضع المثالي للعيش بين الأزواج، مشدّدة على أهمية النوم في غرف منفصلة.

وخلال لقائها، قالت النجمة إنّه يجب أن تصبح فكرة النوم بغرفتين منفصلتين طبيعية وعادية: “يجب علينا تطبيق نظام الغرف المنفصلة وحتى المنازل المنفصلة، يجب على الأزواج النوم في غرف نوم منفصلة”.

وتابعت: “بالنسبة إليّ، أريد أن يكون لديّ منزلي الخاص، وأنت ليكن لديك منزلك الخاص. وفي المنتصف، منزل للعائلة لكل منا، أنا أذهب للنوم في غرفتي، وأنت تذهب للنوم في غرفتك. لا مشكلة لديّ”.

وأشارت النجمة إلى أنّ أفكارها حول الموضوع تغيّرت بعد زواجها من بنجي مادن عام 2015، موضحة: “بالمناسبة، لا أشعر بهذه الطريقة الآن لأنّ زوجي رائع. لقد قلت ذلك قبل أن أتزوج”.