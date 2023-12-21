كانييه ويست يخطط لبناء مدينة أكبر من باريس والموقع.. الشرق الأوسط

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يبدو أنّ كانييه ويست الذي يعيش في دبي منذ الشهرين الماضيين، لديه خطط كبيرة لمستقبله في المنطقة. إذ كشفت المصادر أنّ مغني الراب العالمي يخطّط لبناء مدينة أكبر من باريس في الشرق الأوسط، وذلك ضمن رؤيته الطموحة لخلق عالم جديد.

وبحسب التقارير، هدف ويست النهائي هو بناء مدينة أكبر من باريس وهو يحلم بهذا المشروع منذ سنوات.

ونشر ويست في حسابه الخاص على “إكس” صورة للمشروع الذي أطلق عليه اسم “YZY DROAM”، وأوضح أنّه يبحث عن طلبات عمل في مجالات تشمل الهندسة والهندسة المعمارية وإدارة المشاريع والبناء.

وقد سبق لويست أن أعرب عن اهتمامه بالهندسة المعمارية والتصميم الحضري، واستثمر في العديد من العقارات حول العالم، بما في ذلك مزرعة في وايومنغ عام 2020، حيث بنى قبابًا مستقبلية هدّمتها السلطات لاحقًا. وأعرب عن اهتمامه ببناء مدينة هناك، لكن الحكومة ردّت خططه.

أمّا بالنسبة للرؤية التي وضعها ويست لمدينته، فهو يريد أن يخلق مدينة فاضلة، تعكس قيمه وفلسفته حول الجماليات، وتوفّر نوعية حياة أفضل لسكانها.

ولم يتمّ الكشف بعد عن موقع المكان المحدّد أو تفاصيل مشروعه، لكن المصادر تقول إنّه أجرى محادثات مع العديد من المستثمرين والحكومات في المنطقة، وإنّه يأمل في بدء بناء المدينة قريباً.