بعد 7 سنوات.. ماريا كاري تنفصل عن حبيبها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت مصادر مطلعة أنّ النجمة ماريا كاري (54 عاماً) انفصلت عن حبيبها براين تاناكا (40 عاماً)، بعد علاقة دامت 7 سنوات، وذلك بسبب رغبته في إنجاب الأولاد.

وبحسب تقرير موقع “الصفحة السادسة”، لعبت الفجوة العمرية البالغة 14 عاماً دوراً أيضاً في هذا الانفصال. إذ تاناكا يرغب بأمور تختلف عن رغبات كاري، حيث شرح المصدر: “إنّه يرغب في تأسيس عائلة. وهذا ليس ما تريده حالياً”.

وتتشارك كاري، موروكان ومونرو البالغين 12 عاماً، مع زوجها السابق نيك كانون، وليس لديها أي أطفال من تاناكا.

وكانت ماريا قد بدأت بمواعدة براين عام 2016، بعدما فسخت خطوبتها من جيمس باكر، وكان يعمل براين كراقص معها. وقد رافقها حبيبها في رحلاتها السابقة إلى كولورادو، حيث كان دائماً إلى جانبها في أسبن. إلّا أنّ غيابه هذا العام أثار التكهنات حول احتمال انفصال الثنائي، وهو ما أكّدته وسائل الإعلام.

يأتي هذا الانفصال بعد أشهر من مشاركة تاناكا منشوراً لطيفاً لمناسبة عيد ميلاد كاري، حيث نشر لها في آذار (مارس) صورة لهما بالأسود والأبيض مع تعليق كتب فيه: “هذه إحدى الصور المفضّلة لديّ. ذكرى سنوية سعيدة يا ملكتي الجميلة. 3/27”.