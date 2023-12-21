النجوم الكويتيون يهنئون أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الصباح

ميرنا وليد - بيروت - تقدم عدد كبير من النجوم الكويتيين بالتهنئة للأمير الشيخ مشعل الأحمد الصباح وذلك بعد توليه رئاسة البلاد خلفاً للمغفور له الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي توفي في 16 كانون الأول /ديسمبر من العام 2023.



الممثلة إلهام الفضالة شاركت في صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي صورة لأمير الكويت الجديد عبر وعلقت: حفظكم الله ورعاكم سيدي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت خير خلف لخير سلف.

وكانت قبل ذلك كتبت إلهام: نبايعك سيدي صاحب السمو الأمير مشعل الأحمد الجابر الصباح أميراً وحاكماً وشيخاً لدولة الكويت على السمع والطاعة.. نسأل الله لكم التوفيق والسداد وأن يسخر الله لكم البطانة الصالحة.. فأنتم خيرُ خلف لخيرِ سلف، حفظكم الله ورعاكم لنا وللكويت".

بدوره بارك الممثل داوود حسين لأمير البلاد كاتباً: نبايعك على السمع والطاعة يا سيدي.. خير خلف لخير سلف.. أعانك الله على حمل الأمانة.. حفظك الله وأطال في عمرك.

أما الممثلة هند البلوشي فعلقت: سمعًا وطاعة سيدي صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح".

من ناحيته شارك الممثل شهاب جوهر صورة الأمير الجديد في صفحته الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي وكتب: سوف نبدأ غداً عهداً جديدا بأمير جديد.. يا رب أعنه وسدد خطاه.

​​​​​​​وكتب بشار الشطي: ‏نسأل الله العلي القدير أن يعينك على حمل الأمانة وأن يرزقك البطانة الصالحة وأن يوفقك لخدمة البلاد والعباد وأن يرزقك الصحة والعافية، نبايعك على الولاء والوفاء، والسمع والطاعة.

​​​​​​​وهنأت شيماء سليمان عبر حسابها أمير البلاد، وكتبت: صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح سدد الله خطاك وأعانك على حمل الأمانة.. سمعاً وطاعة يا سمو الأمير.​​​​​​​