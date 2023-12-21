شروق الشلواطي تشيد بعرض الأزياء الأول من تصميم لجين عمران-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - حضرت ملكة جمال العرب السابقة المغربية شروق الشلواطي أول عرض أزياء للإعلامية السعودية لجين عمران الذي أطلقت خلاله علامتها الخاصة في دبي وذلك بحضور عدد كبير من المشاهير العرب والعالميين.

وكان تحضير مشروع لجين استغرق شهوراً وقد تميّز خط أزيائها بأنه مزيج من الكلاسيك والكاجوال وتميّزت خصوصاً بالطبعات المربعة خصوصاً في التنانير والسراويل وحتى الفساتين والألوان الهادئة الناعمة.

الشلواطي شاركت عدداً من مقطاع الفيديو عبر صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي من الحدث مشيدة بـ لجين ومعبرة عن فخرها بها وفرحتها الكبيرة وإعجابها بالعرض وأرفقت الصور والفيديوهات بتعليق :"كم روحك جميلة!! الروح الجميلة!!ألف مبروك لجين عمران المجموعة الجديدة والأولى !! لقد كان عرض أزياء مذهلاً!".



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