هذه حقيقة زواج أحمد الفيشاوي من الراقصة دينا وهي توضح

ميرنا وليد - بيروت - وجهت إلى الراقصة دينا مؤخراً عدد كبير من الإنتقادات على خافية نشرها صورة برفقة الممثل المصري أحمد الفيشاوي وهو يضع يديع على ركبتيها وذلك من كواليس فيلم عادل مش عادل، المقرر عرضه في دور السينما قريبًا.



واستنكرت دينا هذا الهجوم الغريب والحاد عليها وتخمين البعض الأخر بأنها والفيشاوي قد تزوجا.

وقالت دينا: "متجوزتش أنا وأحمد الفيشاوي، لأني مش هتجوز وأحد أصغر مني، في ناس تقدر تعمل كده ومش بعترض عليهم إنما دي مش دماغي ومش سكتي في الدنيا، لأني بكون عارفة أنا فين وبعمل إيه".

مضيفة ":لو اتجوزت هطلع أقول للناس مش هخاف، لأني مش داخلة أعمل حاجة غلط، ولكن الفيشاوي صديق عزيز على قلبي جدًا.

وبعد وصف البعض الصورة بأنها جريئة قالت دينا: ليه الناس شايفة إن الصورة جريئة، علشان الجيبة القصيرة، طب ما أنا بلبس طول عمري قصير مش حاجة غريبة عليا، وصورتنا في فيلم عادل مش عادل مفيهاش حياء، وراضية إنه يحط إيده على رجلي.

وشارك في بطولة فيلم عادل مش عادل مجموعة من الممثلين منهم: أحمد الفيشاوي، دينا، محمد رضوان، محمد أوتاكا، شيري عادل، محمود البزاوي، والعمل من تأليف أدهم سعيد، وإخراج أحمد يسري.

وتدور أحداث الفيلم حول سيد رهبة الذي يعيش في أحد المنازل، من الأحياء الشعبية، ويفرض سيطرته على المنطقة مستغلًا ذكائه وشجاعته ليتعرض إلى حادث يقلب مجرى الأحداث رأسًا على عقب، ويعرض قريبًا ضمن موسم أفلام 2024.