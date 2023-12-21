حقيبة هدايا بقيمة 1025 دولارًا من Golden Globes وكريم وجه من براد بيت لهؤلاء النجوم

ميرنا وليد - بيروت - غريتا غيرفيج، ليلي جلادستون، إيما ستون، مارغو روبي، والعديد من نجوم هوليوود تم ترشيحهم للفوز بجائزة جولدن جلوب يوم الأحد 7 كانون الثاني.

في حين أن الكأس الذهبية اللامعة هي الجائزة الحقيقية التي يتنافسون عليها، فإن الفائزين والمقدمين سيحصلون على جائزة إضافية: "حقيبة هدايا Golden Globes الشهيرة.

بالنسبة للحدث السنوي الحادي والثمانين، تبلغ قيمة حقيبة الهدايا الإجمالية أكثر من نصف مليون دولار، إذا ألقيت نظرة على ما بداخله، فأنا أضمن لك أن فكك سوف يسقط. على صعيد السفر، ستجد رحلات مدفوعة التكاليف بالكامل إلى نيوزيلندا وأيرلندا وفرنسا، بالإضافة إلى استئجار يخت خاص في إندونيسيا.

سيحصل جميع المستلمين البالغ عددهم 83 أيضًا على هدية خاصة من براد بيت الحائز على جائزة غولدن جلوب. لو دومين، وهو عبارة عن تعاون للعناية بالبشرة بين الممثل وعائلة بيرين، يحترم الطبيعة ويقدر العلم، مما يؤدي إلى تركيبة كريم وجه صديقة للبيئة وفعالة للغاية. في غضون أسابيع قليلة فقط، من المحتمل أن يتم عرض الجرة الأنيقة على بعض أكبر الأسماء في هوليوود.

سيجد المتلقون المحظوظون أيضًا 111Skin الأكثر مبيعًا، وبطاقة هدايا للحصول على "علاج للشعر" في Rossano Ferretti، وقناع الوجه CurrentBody LED، وعطر Perfumehead، وما إلى ذلك. اكثر بكثير، منتجات التجميل المرغوبة للغاية والموجودة في حقيبة الهدايا.