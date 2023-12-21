بالفيديو- مصطفى حجاج يطرح عمله الفني الجديد " قلبي معاك "

ميرنا وليد - بيروت - طرح الفنان المصري مصطفى حجاج أغنية "قلبي معاك"وتعد أغنية "قلبي معاك" أولى تجارب هاني محروس في عالم الإخراج الموسيقي.



والأغنية من إخراج وإنتاج هاني محروس، كلمات وألحان عزيز الشافعي، مهندس ديكور كامبا، مدير تصوير إسلام هشام، مخرج منفذ فتحي السيد.

وتقول كلمات الأغنية :

​​​​​لو قولت كلمة تزعلك ده لساني

انما قلبي ده موضوع تاني

لو فيه تصرف كان بدر يوم مني

و ضايقك اوي معلش غصب عني

لو قولت كلمة تزعلك ده لساني

انما قلبي ده موضوع تاني

لو فيه تصرف كان بدر يوم مني

و ضايقك اوي معلش غصب عني

ارجوك تفكر ف اللي بينا يا سكر

ارجوك تراجع قلبي كله مواجع

ارجوك تعطف ع الغلابة ولطف

الجو بينا يا قلبي نفسه ف ضمه

انت الهنا وانت السعادة التامة

قلبي معاك والبعد جنني

و مين واخد حبيبي مني

و ليه قلبك قسي عليا

كفاية حارمني من رؤياك

قلبي معاك والشوق مسهرني

غيابك عني ده قهرني

و سوء الظن حيرني

لامتى يا غالي هستناك

لو سوء تفاهم بينا افهمهولك

اوعى تصدق حتى لو حلفولك

الي انت عايزه مني هعملهولك

يا ابو قلب طيب والعيون حنولك

ارجوك تفكر في اللي بينا يا سكر

ارجوك تراجع قلبي كله مواجع

ارجوك تعطف ع الغلابة ولطف

الجو بينا يا قلبي نفسه ف ضمه

انت هنايا والسعادة التامة

قلبي معاك والبعد جنني

و مين واخد حبيبي مني

و ليه قلبك قسي عليا

كفاية حارمني من رؤياك

قلبي معاك والشوق مسهرني

غيابك عني ده قهرني

و سوء الظن حيرني

لامتى يا غالي هستناك