شكرا لقرائتكم خبر عن سميح ساويرس وصبا مبارك وفرح الديباني يحضرون ختام مهرجان الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضر المهندس سميح ساويرس حفل ختام مهرجان الجونة، كما حرص على الحضور الفنانة صبا مبارك والفنانة فرح الديباني، كما حضر النجم العالمي تيريس جيبسون بصحبة النجم محمد كريم.

كما حضر أيضاً كل من إلهام شاهين، رزان مغربي، المخرج عمرو سلامة، زياد ظاظا، المخرجة ماريان خوري المدير الفني لمهرجان الجونة، طه دسوقي وزوجته، هشام عاشور، مريم الجندي، صدقي صخر، لجين عمران، المنتج طارق الجنايني، اسماء جلال، احمد مجدي، ناردين فرج، جيهان الشماشرجي.

وأقيمت دورة استثنائية من مهرجان الجونة السينمائى بعد تأجيلها عن الموعد المحدد فى أكتوبر الماضى بسبب أحداث غزة، بعد إضافة برنامج مُهدى إلى السينما الفلسطينية، إلى جانب برنامج المهرجان، ليتضمن عـرض مجموعـة أفـلام عـن فلسطين بالتعاون مع مؤسسة الفيلم الفلسطيني.

وافتتحت فعاليات الدورة السادسة من المهرجان يوم الخميس الماضي، بدون مظاهر احتفالية، تضامنا مع الاخوة فى غزة، ، حيث حرصت إدارة المهرجان على إلغاء فعاليات السجادة الحمراء، وكذلك أجواء البهجة التي عرف بها المهرجان منذ انطلاقته 2017، كما طالبت الإدارة الحضور أيضا بارتداء ملابس سوداء، وهو نفس النهج الذي سيتم تطبيقه في حفل الختام مساء اليوم.

وضمت الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائى، 23 فيلماً في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و15 فيلماً في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و14 فيلماً في مسابقة الأفلام القصيرة، بالإضافة إلى مجموعة من الأفلام التي تعرض خارج المسابقة، وتم عرضهم على مدار أيام المهرجان إضافة إلى الندوات والجسات التى اقيمت فى هذه الدورة.