عطل في “إكس” على مستوى العالم.. والمستخدمو يشتكون

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بشكل مفاجئ أبلغ عدد من مستخدمي منصة إكس (تويتر سابقا) عن مشكلات وانقطاعات واجهوها خلال الساعات الماضية.

فقد ذكر موقع داون ديتكتور دوت كوم لمراقبة أعطال المواقع الإلكترونية اليوم الخميس أن منصة إكس وإكس برو، شهدت انقطاعات على مستوى العالم منذ الصباح.

وعرض على موقعه مخططا لتقارير المشكلات التي تم إرسالها خلال الـ 24 ساعة الماضية.

كما أوضح الموقع أنه لا يبلغ عن حصول مشكلات إلا عندما يكون عدد التقارير التي أبلغت بحصول مشاكل أعلى بكثير من الحجم النموذجي أو الطبيعي عادة.

ووفقا لداون ديتكتور فقد واجه أكثر من 47 ألف مستخدم في الولايات المتحدة مشكلات في الوصول إلى إكس وإكس برو.

لكن منصة التغريد عادت لاحقاً إلى عملها بشكله الطبيعي.

بدوره تحقق موقع “بتجرد” من عمل موقع التواصل الشهير ،ليتبين بالفعل أن التغريدات لا تحمّل، كما لا تظهر أي تغريدات جديدة، بل مجرد رسالة تقول “مرحبا بك في إكس”.

كذلك، إذا حاولت فتح تغريدة سابقة، فستطالعك إشارة إلى أنها لم تعد موجودة، وكأنها حذفت!

لكن الأمور عادت بعد ساعات إلى سابق عهدها.

يشار إلى أن منصة إكس التي تتيح للمستخدمين نشر رسائل وفيديوهات قصيرة، فضلا عن التفاعل فيما بينهم، والتي تعتبر وسيلة مهنية بالنسبة للعديد من الصحافيين حول العالم، كانت واجهت مؤخراً بعض الانتقادات والاتهامات بمعاداة السامية أو المساهمة في نشر خطاب الكراهية والعنف.

إلا أن مالكها رجل الأعمال الشهير إيلون ماسك نفى كل تلك الاتهامات، مؤكدا أنه لن يسمح لأحد لاسيما المعلنين بالضغط عليه أو تقييد حرية التعبير على المنصة.