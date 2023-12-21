بابتسامة ووزن زائد.. شيرين عبد الوهاب في أوّل ظهور بعد طلاقها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في أول ظهور لها بعد طلاقها رسميا عن زوجها الفنان حسام حبيب، ظهرت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب بصورة حديثة وهي تضع مساحيق التجميل وتتحضر لتصوير غلاف ألبومها المقبل.

وكتب حساب عشاق شيرين على الصورة: “قريبا ألبوم الفنانة العالمية شيرين كونوا على استعداد، الصور من التحضيرات”.

كما علق نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي، بالقول إن شيرين بدت سعيدة، كما أنها اكتسبت وزناً زائداً.

وتصدرت نجمة “آه ياليل” حديث الجمهور، خلال الأيام القليلة الماضية، بعد انتشار خبر طلاقها من زوجها حسام حبيب، بعد زواج استمر نحو 6 سنوات.

وأكدت شيرين أن طلاقها من حسام حبيب تم في هدوء وبشكل حضاري.

وجاء الطلاق بعد سلسلة من الشائعات حول وجود خلافات بينهما، ومرور حياتهما بعاصفة من الأزمات، لكن الثنائي اختارا هذه المرة الانفصال بشكل مختلف عن المرة الأولى، التي تخللتها مشكلات كثيرة.

شيرين تزوجت من حبيب في عام 2018 في حفل لم يحضره سوى الأهل والأصدقاء المقربين، لكنهما انفصلا في ديسمبر من عام 2021، وسط أزمة كبرى في ذلك التوقيت.

قبل أن يعود الثنائي إلى بعضهما البعض وتنطلق صفحة جديدة في حياتهما، لكن الأمر انتهى بوقوع الطلاق بعد ما يقرب من 6 سنوات من زواجهما.