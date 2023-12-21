لحظات فرح وقلق، خوف وحماس في “TOP CHEF- كل النجوم”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: للموسم السابع من “TOP CHEF” مذاق خاص على MBC1 و”MBC العراق”. هذه المرّة لن يعرّفنا البرنامج على مشاركين جدّد، ليتنافسوا بمواجهة بعضهم بعضاً في حلقات جديدة، بل سيعيد إلى الشاشة مشتركين تحولوا إلى نجوم ومحترفين في عالم الطهي في العالم العربي ضمن المواسم السابقة من البرنامج، وستكون العلاقة مع لجنة التحكيم الثلاثية المؤلفة من الشيف السعودي منى موصلي، والشيف اللبناني مارون شديد، والشيف العالمي بوبي شين أكثر حميمية، لكنها أكثر صعوبة عليهم كونهم سيضطرون حلقة بعد أخرى إلى استبعاد المشترك تلو الآخر، إلى أن يتوج مشترك واحد بلقب “TOP CHEF- ALL STARS”.

خلال المواسم الماضية، تخطى توب شيف حدود العالم العربي، وتمكن من أن يكون نسخة يحتذى بها كما فعل القيمون على النسخة التايلندية كما تم ترشيحه إلى أهم الجوائز العالمية ومنها جائزة إيمي عن فئة أفضل برامج تلفزيون الواقع الترفيهي. وتنافس من خلاله على امتداد ست مواسم 89 مشتركاً، وسيعود منهم 15 لينطلقوا في رحلة تنافس حماسية في الموسم السابع، من أجل استكمال فرصة غير مكتملة، والهدف الفوز بلقب “توب شيف كل النجوم”.

تبدو المهمة هذا الموسم أكثر صعوبة عليهم ومليئة بالمشاعر والتحديات لاختيار الفائز باللقب، وسيحصل الفائز على مبلغ 700 ألف ريال سعودي، و100 الف ريال إضافي تقدمة تنمية، إضافة إلى تغطية كاملة في مجلة Hospitality News، وعلى صفحاتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي، كما سيكون ضيفاً على معرض HORECA الملتقى السنوي لعالم الضيافة والصناعات الغذائية.

صرحت الشيف منى موصلي أن “كل منا يحتاج إلى فرصة ثانية في الحياة، من هنا تنطلق فكرة الموسم الجديد من “توب شيف”، حيث أعدنا 15 نجماً، كانوا وما يزالون طهاة استثنائيون، ليحاربوا مجدداً، ويتنافسوا في مطبخ البرنامج من أجل الحصول على اللقب”. وكشفت أن الكثير من الأمور تبدلت في الحلقات الجديدة، حيث لن يكون للمشترك حصانة تحول دون مغادرته البرنامج في نهاية الحلقة، بل سيكون للجميع الفرصة نفسها، وما يحدد استمرارهم من عدمه هو إبداعهم وتميزهم في تحضير أطباقهم”.

من جانبه، أعرب الشيف مارون شديد عن فخره واعتزازه بالمشتركين الذين مروا على مدى المواسم السابقة، وعودة 15 منهم اليوم إلى البرنامج من أجل الحصول على اللقب. وأشار إلى أن “توب شيف”، هو مدرسة غيرت مفهوم الطهي في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وكل شيف دخل إلى هذا المطبخ ساهم في هذا التغيير”، معتبراً أن المشتركين كانوا مثالاً أعلى لكل شيف يسعى إلى التميز”.

أما الشيف بوبي شين، فقال أن “المشتركين في الموسم الجديد هم وجوه مألوفة بالفعل من الماضي، هم الطهاة الذين تعرف إليهم الجمهور وتابعهم سابقاً، يعودون اليوم بعد أن طوروا من مهاراتهم، وبفضل الخبرة باتوا أكثر قدرة على التنافس، وهو ما يجعلنا غير قادرين على توقع من هو صاحب الفرصة الأكبر والقدرة على الاستمرار في البرنامج حتى النهاية”.

15 مشتركاً سيعيشون لحظات فرح وخوف وحماس على مدى أسابيع متتالية. فمن منهم سيكون صاحب لقب “توب شيف- كل النجوم؟”.

يُعرض برنامج “TOP CHEF- ALL STARS ” على MBC1، كل أربعاء 09:30 مساءً بتوقيت السعودية، على “MBC العراق” الساعة 11:00 ليلاً بتوقيت العراق، اعتباراً من 27 ديسمبر.