ألب نافروز يشوّق محبيه لأعمال جديدة-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - تواجد عدد كبير من النجوم الأتراك في حفل مجلة « ReTouch» التركية لتوديع عام مضى، واستقبال عام جديد، جرى خلاله تكريم عدد من الفنانين على أعمالهم المميزة لهذا العام.



ومن بين الحضور تواجد نجم مسلسل المؤسس عثمان إيمره باي الذي تحدث إلى الصحافيين قائلاً :"سعيد بمشاركتي في مسلسل المؤسس عثمان، والعمل مع بوراك أوزجيفيت جيد جدًا ونتفاهم مع بعض، كما أنه دائمًا يقدم لي المساعدة بقدر المستطاع، ولدينا طاقم عمل ممتع".

‏وكان بارزاً كلام النجم ألب نافروز الذي حضر الحفل وكشف فيه عن جديده قائلاً :"معجبيني يعرفون أنني أريد أن أعود بمشروع جميل. توجد بعض المشاريع التي أعجبتني وحاليًا نقوم بتقييمها. من المحتمل أن يتم الاعلان عن الخبر قريبًا".

إشارة إلى أن مسلسل المؤسس عثمان من بطولة بوراك اوزجيفيت، وديدام بالشين، وراغب سافاش، وعائشة جول جوناي، وايمره باسالاكغ، نور الدين سونماز، وجلال آل.

على صعيد آخر كانت افادت وسائل إعلام تركية ان ألب نافروز قد انفصل عن حبيبته الممثلة التركية آيتشا آيشين توران وذلك بسبب مسلسل "وجع القلب" ، فـ آيتشا كانت تلقت عرض بطولة العمل، وبعد معرفة ألب بذلك أحب السيناريو وأراد ان يكون بطل العمل دون علمها، فحينها معرفتها بالأمر حصل خلاف بينهما وانفصلا.

