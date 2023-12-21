أمل عرفة أم لصبي مصاب بالتوحد

ميرنا وليد - بيروت - تخوض الممثلة السورية أمل عرفة السباق الرمضاي 2023 بمسلسل يحمل عنوان "أغمض عينيك تراني" من إخراج مؤمن الملا مؤلف من 30 حلقة وقد انطلق تصويره في دمشق، وتجسد فيه عرفة دور أم لطفل مصاب بالتوحد وتبذل جهداً مضاعفاً كي تقي هذا الطفل من تساؤلات الناس من حوله.



واختار المخرج الملا مجموعة من الممثلين الجدد الذين سيشاركون في المسلسل الذي سيعرض وفق مفاوضات على إحدى المنصات الرقمية.

المسلسل اجتماعي عكس ما جرت العادة من كثرة أعمال البيئة الشامية ويلعب بطولته عدد من الممثلين أهمهم الى جانب عرفة :منى واصف، عبد المنعم عمايري، فايز قزق وحلا رجب، أحمد الأحمد، ووفاء موصللي وغيرهم.