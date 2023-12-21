الدكتورة يومي تحتفل بعيد ميلادها في جزر المالديف بإطلالة جريئة وهل أخفت عمرها؟-بالصور

ميرنا وليد - بيروت - احتفلت اليوتيوبر وعارضة الأزياء اللبنانية الدكتورة يومي واسمها الحقيقي يمنى خوري بعيد ميلادها ناشرة عدداً من الصور من إطلالتها التي اختارت لها فستاناً أحمر بلا حمالتي كتفين وبلون فاقع وصاندالاً عالي الكعب وحقيبة يد صغيرة.

مبلغ خيالي.. هذا ما يتقاضاه نجوم Dubai Bling عن الحلقة الواحدة!



وكان لافتاً أن قال الحلوى لم يتم غرز فيه سوى شمعة واحدة ربما لم ترد يومي أن تكشف عن عمرها في هذه الصور وأرفقتها بتعليق :"أحتفل بعيد ميلادي في جزر المالديف".

وقد تساءل العديد من المتابعين حول عمرها الحقيقي الذي لم تكشف عنه، وبنظرة سريعة على محرك البحث فإن أغلب النتائج أكدت أن يمنى خوري مولودة عام 1986 وفي شهر أيلول أي أن عمرها يبلغ 37 عاماً.