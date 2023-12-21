إنفصال ماريا كاري وبرايان تاناكا بعد 7 أعوام من المواعدة لهذا السبب

ميرنا وليد - بيروت - انفصلت النجمة العالمية ماريا كاري وصديقها برايان تاناكا، وفقًا لموقع Page Six، وقال مصدر للصحيفة إن الخلاف نشب بسبب رفض ماري كاري إنجاب الأطفال، وهو ما لم تكن كاري مهتمة به في هذه المرحلة من حياتها.

وقالت المصادر: "كاري تقدر الحياة العائلية التي تشارك فيها توأمها موروكان ومونرو من زواجها السابق".

يُذكر أن ماريا وبراين كانا معًا لمدة سبع سنوات، بدءًا من عام 2006 حيث كان تاناكا يعمل كراقص احتياطي لها، وبدأت علاقتهما العاطفية في عام 2016. ومع ذلك، أصبح من الواضح مؤخرًا أن هناك اختلافًا في تطلعاتهما المستقبلية.

