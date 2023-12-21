فرقة كايروكي تغني أغنية "تلك القضية" في ختام الدورة السادسة من مهرجان الجونة تضامناً مع فلسـ طين

ميرنا وليد - بيروت - أحيت فرقة كايروكي بقيادة الفنان المصري أمير عيد حفلاً غنائياً في ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة ، حيث قدمت الفرقة أغنية "تلك القضية" و "أنا نجم".

وشهدت الدورة السادسة من مهرجان الجونة منح جائزة للإنجاز الإبداعي هذا العام للمخرج المصري مروان حامد.

فيما شهد المهرجان عرض 90 فيلماً من 49 دولة عرضها المهرجان في مختلف أقسامه، سواء "الروائية الطويلة" أو "الوثائقية" أو "القصيرة" أو الاختيار الرسمي خارج المسابقة أو الأقسام الخاصة.

وعرض المهرجان بالتعاون مع مؤسسة "الفيلم الفلسـ طيني" من خلال قسم "نافذة على فلسـ طين"، الذي عرض مجموعة من الأفلام التي تتعمق في قلب القصص الفلسـ طينية، وتضمن المهرجان عرض 9 أفلام في عرضها العالمي الأول، في حين تم عرض 4 أفلام في عرضها الدولي الأول.



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