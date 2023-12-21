ختام مهرجان الجونة السينمائي 2023| الظهور الفني الأول لـ محمود حجازي وزوجته

ياسر رشاد - القاهرة - توافد عدد كبير من نجوم الفن إلى حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي 2023، على “ساندي كاربت”، وسط حضور عدد كبير من وسائل الإعلام وصناع السينما من مختلف دول العالم.

ظهر الفنان محمود حجازي وزوجته في ظهورهما الفني الأول بعد زواجهما، وطغى اللون الأسود على اطلالتهما.

تزوج محمود حجازي من السيدة رنا زروق ولدت في نيويورك عام ١٩٩٢ وعاشت بأمريكا وحصلت علي البكالوريوس في الاقتصاد والعلوم السياسية عام ٢٠١٤ من جامعة ‏city university of New York، وحصلت علي دكتوراه في القانون عام ٢٠١٨ من جامعه ‏New York Law school ، وهي من أب تونسي أمريكي وهو الدكتور طارق زروق وحاصل علي دكتوراه في البيئة والچيولوجيا

كانت قد انطلقت فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في نسخته السادسة، يوم الخميس الماضي 14 ديسمبر 2023 بحضور مجموعة كبيرة من نجوم الفن وصناعة السينما .

وأخذت الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي طابعًا فلسطينيًا استثنائيًا بالتزامن مع حرب غزة، بالتعاون مع مؤسسة الفيلم الفلسطيني التي عرضت مجموعة من الأفلام الفلسطينية النادرة.

سوق الجونة السينمائي

كما شهدت الدورة السادسة حدث فني للمرة الأولى وهوانطلاق سوق الجونة السينمائي داخل مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة. وتعد هذه المرة هي الأولى من نوعها، التي يتم تدشين سوق سينمائي داخل مهرجان مصري، على خطى ما يحدث في المهرجانات العالمية الكبرى.

وأقيم السوق على مدار 4 أيام متتالية وتضمن العديد من البرامج أبرزها "Meet The Expert"، كما تواجدت مكتبة تضم مجموعة من الأفلام القصيرة غير المشاركة في مسابقة المهرجان، مع منح الفرصة لصناع السينما الشباب كي يشاهدوها ويستفيدوا منها.

مهرجان الجونة السينمائي

مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، يهدف إلى عرض مجموعة أفلام متنوعة للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها، وخلق تواصل بين الثقافات من خلال الفن السابع، وربط صناع الأفلام من المنطقة العربية بنظرائهم الدوليين تعزيزًا لروح التعاون وتشجيعًا للتبادل الثقافي. إضافة إلى هذا كله، يلتزم المهرجان باكتشاف المواهب السينمائية الجديدة بهدف تطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة الجونة السينمائية التي تتكون من منطلق الجونة السينمائي، وجسر الجونة السينمائي اللذين يتيحان فرص التعلم والمشاركة.