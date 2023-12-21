ورش متنوعة لقصور الثقافة احتفالا بيوم ذوي الإعاقة

ياسر رشاد - القاهرة -

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني عددا من الورش والفعاليات المتنوعة استمرارا لبرنامج الاحتفال باليوم العالمي لذوي الإعاقة.

عمرو البسيوني

ونظم قصر 25 يناير لثقافة الطفل مجموعة من الورش الفنية بمدرسة جنة الأطفال المعاقين شملت ورشة عمل مجسمات مبسطة بالفوم الملون نفذتها ناريمان نبيل، تلاها ورشة عمل مشغولات يدوية بالخرز الملون نفذتها رغدة كمال، واختتم اليوم بورشة تصميم كروت تهنئة بمناسبة العام الميلادي الجديد تدريب ريهام نبيل.

أتوبيس الفن الجميل

وأقام أتوبيس الفن الجميل، ورشة فنية لأطفال مستشفى57357، قامت خلالها المدربة سارة علي بتصميم ساعات بالفوم جليتر، تلاها فقرة رسم على الوجه للفنانة غادة عبد النبي لإدخال البهجة إلى قلوب الأطفال.

الفعاليات قدمت بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د حنان موسى، والإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة د. چيهان حسن، ضمن أنشطة وفعاليات مكثفة لقصور الثقافة احتفالا بذوي القدرات الخاصة في يومهم العالمي.

قصور الثقافة تناقش التأهيل النفسي والاجتماعي لذوي الإعاقة ببني سويف

نظم فرع ثقافة بني سويف مجموعة متنوعة من اللقاءات الثقافية، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المعد بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لذوي الإعاقة.

وفي السياق أعدت مكتبة النادي الرياضي لقاء بعنوان "دور الأسرة في التأهيل النفسي والاجتماعي للأبناء ذوي الاحتياجات الخاصة"، أكدت خلالها عزة عبد الظاهر ضرورة تنشئة الطفل في جو أسري سليم، مع الاهتمام بتنمية مهاراته الاجتماعية.

وأوضحت أن ذلك يأتي من خلال تعزيز ثقة الطفل بنفسه، وتعليمه الاستقلالية كي يصبح قادرا على الاعتماد على نفسه في الأمور البسيطة، والاستقلال بحياته فيما بعد.

وأقام بيت ثقافة أهناسيا المدينة محاضرة بعنوان "جهود الدولة لتعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" تحدثت خلالها سامية زهران عن دور الدولة في حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ورعايتهم وتأهيليهم، مشيرة إلى أن القانون ألزم جميع الوزارات والهيئات العامة مراعاة المشروعات والبرامج الخاصة بذوي الإعاقة لتحسين أوضاعهم الصحية والمعيشية.

وضمن الأنشطة المقدمة بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، والمنفذة من خلال فرع ثقافة بني سويف برئاسة الناقد أحمد خليفة، شهدت مدرسة النور للمكفوفين محاضرة بعنوان "كيفية التذوق الأدبي للنص الشعري والقصصي" تحدث خلالها د. أحمد تمام - الأستاذ بكلية الآداب قسم الللغة العربية، عن التذوق الأدبي كأحد اشكال التعبير الإنساني، مشيرا إلى أنه يمكن للدارس تحليل النص الأدبي من خلال معرفة مواطن الجمال وفهم المعاني، واختتم حديثه بتطبيقات على بعض الأبيات الشعرية.

من ناحية أخرى نظم بيت ثقافة الفشن لقاء بعنوان "المواطنة" تناول خلاله عرفة رجب، مفهوم المواطنة وأهم مقوماتها، ومنها المساواة بين الأفراد والمشاركة في الحياة العامة، والولاء للوطن والعمل على رفعته، بينما أوضحت عزة حسن، خصائص المواطنة وأهميتها في حفظ الحريات والحقوق التي تكفلها الدولة.