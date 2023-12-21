فى يومهم العالمى.. قصور الثقافة تناقش التأهيل النفسى والاجتماعى لذوى الإعاقة 

ياسر رشاد - القاهرة - نظم فرع ثقافة بنى سويف مجموعة متنوعة من اللقاءات الثقافية، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيونى، المعد بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى لذوى الإعاقة.

وفى السياق أعدت مكتبة النادى الرياضى لقاء بعنوان «دور الأسرة فى التأهيل النفسى والاجتماعى للأبناء ذوى الاحتياجات الخاصة»، أكدت خلالها عزة عبدالظاهر ضرورة تنشئة الطفل فى جو أسرى سليم، مع الاهتمام بتنمية مهاراته الاجتماعية.

وأوضحت أن ذلك يأتى من خلال تعزيز ثقة الطفل بنفسه، وتعليمه الاستقلالية كى يصبح قادراً على الاعتماد على نفسه فى الأمور البسيطة، والاستقلال بحياته فيما بعد.

وأقام بيت ثقافة أهناسيا المدينة محاضرة بعنوان «جهود الدولة لتعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة» تحدثت خلالها سامية زهران عن دور الدولة فى حماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، ورعايتهم وتأهيلهم، مشيرة إلى أن القانون ألزم جميع الوزارات والهيئات العامة بمراعاة المشروعات والبرامج الخاصة بذوى الإعاقة لتحسين أوضاعهم الصحية والمعيشية.

وضمن الأنشطة المقدمة بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافى برئاسة لاميس الشرنوبى، والمنفذة من خلال فرع ثقافة بنى سويف برئاسة الناقد أحمد خليفة، شهدت مدرسة النور للمكفوفين محاضرة بعنوان «كيفية التذوق الأدبى للنص الشعرى والقصصي» تحدث خلالها د. أحمد تمام - الأستاذ بكلية الآداب قسم اللغة العربية، عن التذوق الأدبى كأحد أشكال التعبير الإنسانى، مشيرا إلى أنه يمكن للدارس تحليل النص الأدبى من خلال معرفة مواطن الجمال وفهم المعانى، واختتم حديثه بتطبيقات على بعض الأبيات الشعرية.

من ناحية أخرى نظم بيت ثقافة الفشن لقاء بعنوان «المواطنة» تناول خلاله عرفة رجب، مفهوم المواطنة وأهم مقوماتها، ومنها المساواة بين الأفراد والمشاركة فى الحياة العامة، والولاء للوطن والعمل على رفعته، بينما أوضحت عزة حسن، خصائص المواطنة وأهميتها فى حفظ الحريات والحقوق التى تكفلها الدولة.