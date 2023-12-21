"من عبدول إلى ليلى" يفوز بجائزة نيتباك بالدورة السادسة لمهرجان الجونة السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - الجونة- منى الموجي:

كشف مهرجان الجونة في دورته السادسة عن جائزة "نيتباك"، المخصصة للسينما الآسيوية وفاز بها فيلم من عبدول إلى ليلى.

وتتشكل لجنة تحكيم الجائزة من: شبرا غوبتا، الناقدة السينمائية الهندية الرائدة التي تتمتع بخبرة تزيد عن 20 عامًا، والتي تشكل الخطاب السينمائي من خلال عمودها في "ذا إنديان إكسبريس"، وإنغريد ليل هوغتون، المنتجة النرويجية المعروفة والتي لديها مجموعة قوية ومتنوعة من الأفلام من آسيا والعالم العربي وأوروبا، والدكتورة ملاك سويد، كاتبة السيناريو والطبيبة وعالمة الأنثروبولوجيا، ومقدمة البرامج التليفزيونية، والتي تعمل رئيسة لمنظمة "سارو" غير الحكومية، وهي منظمة مكرسة لإحداث التغيير الاجتماعي من خلال قوة السينما والدراما والفنون.

وشهدت الدورة السادسة من مهرجان الجونة منح جائزة للإنجاز الإبداعي هذا العام للمخرج المصري مروان حامد، وهو واحد من أبرز أسماء جيله من المخرجين الشبان.

فيما شهد المهرجان عرض 90 فيلماً من 49 دولة عرضها المهرجان في مختلف أقسامه، سواء الروائية الطويلة أو الوثائقية أو القصيرة أو الاختيار الرسمي خارج المسابقة أو الأقسام الخاصة.

وعرض المهرجان بالتعاون مع مؤسسة الفيلم الفلسطيني من خلال قسم نافذة على فلسطين، الذي عرض مجموعة من الأفلام التي تتعمق في قلب القصص الفلسطينية، وتضمن المهرجان عرض 9 أفلام في عرضها العالمي الأول، في حين تم عرض 4 أفلام في عرضها الدولي الأول.

وشهد المهرجان 14 حلقة نقاشية ومحاضرة وورشة عمل، عقدت خلال المهرجان، كما اطلق المهرجان لأول مرة سوق الجونة السينمائية وهي أحدث مبادرات المهرجان، والتي ينصبُّ تركيزها الأساسي على ربط المحتوى بالمشترين المحتملين والموزعين والشركاء، وتأتي هذه المبادرة ضمن التزام المهرجان تجاه صناعة السينما.

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