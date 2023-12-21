نجيب ساويرس يقدم جائزة سينما من أجل الإنسانية في ختام الجونة السينمائي (صور)



محمد اسماعيل - القاهرة - قدم المهندس ورجل الأعمال نجيب ساويرس، جائزة سينما من أجل الإنسانية (جائزة الجمهور) في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي بدورته السادسة هذا العام.

وسلم نجيب ساويرس الجائزة، للفيلم الفائز وهو "وداعا جوليا" للمخرج محمد كردفاني.

حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي يقام هذا العام بشكل استثنائي، نظرا للظروف الجارية التي يمر بها الشعب الفلسطيني الشقيق.

وأختتمت مساء اليوم الخميس، فعاليات الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي، بحضور نخبة من نجوم الفن، وبثتها قناة "القاهرة والناس" على الهواء مباشرة.

تضمن برنامج الدورة السادسة من مهرجان الجونة ما يقرب من 90 فيلم متنوع في مسابقاته الرسمية والقسم خارج المسابقة، كذلك أفلام قسم "نافذة على فلسطين" والذي أطلقه المهرجان في دورته الاستثنائية دعما للسينما الفلسطينية وتضامنا مع القضية والشعب الفلسطيني.

وأعلن خلال الحفل الفائزين بالجوائز، كما يحضر حفل الختام النجم العالمي تيريس جيبسون.

الدورة السادسة من المهرجان انطلقت يوم ١٤ ديسمبر دون أي مظاهر احتفالية، تعبيرا عن تضامن إدارة مهرجان الجونة السينمائي مع الشعب الفلسطيني، كما تم إضافة برنامج مُهدى إلى السينما الفلسطينية، وتضمنت عرض مجموعة أفلام عن فلسطين بالتعاون مع مؤسسة الفيلم الفلسطيني، وذلك لإلقاء الضوء على الموقف الحالي والأوضاع غير الإنسانية في غزة، كما تم تنظيم عشاء لجمع التبرعات للمساعدات الإنسانية في غزة بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر المصري.

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