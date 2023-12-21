فن ومشاهير

داليا شوقي تخطف الأنظار على السجادة الرملية في ختام مهرجان الجونة السينمائي

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محمد اسماعيل - القاهرة - داليا شوقي تخطف الأنظار على السجادة الرملية في ختام مهرجان الجونة السينمائي

كتبت- شيماء مرسي

ظهرت الفنانة داليا شوقي بإطلالة جريئة خلال حضورها فعاليات ختام مهرجان الجونة في دورته السادسة.

وارتدت فستان طويل باللون الأسود بقصة الكم الواحد ومكشوف عند منطقة الصدر والبطن ومزينا بالتطريزات من أعلى.

ونسق مع إطلالتها حقيبة باللون الأبيض.

واعتمدت مكياجا قويا وتركت شعرها الويفي منسدلا على الجانبين.

وعلى غير العادة؛ استبدل المهرجان السجادة الحمراء التي كانت مخصصة لاستقبال النجوم والضيوف، بسجادة بلون الرمال.

يذكر أن مهرجان الجونة تأسس عام 2017، ويهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور، وخلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال الفن في الشرق الأوسط.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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