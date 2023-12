الجونة السينمائي.. "وداعا جوليا" يحصد جائزة سينما من أجل الإنسانية و"يرقة" أفضل فيلم عربي قصير

محمد اسماعيل - القاهرة - الجونة- منى الموجي:

حصد فيلم "وداعا جوليا" جائزة سينما من أجل الإنسانية، من مهرجان الجونة السينمائي، وكشف في دورته السادسة عن جوائز مسابقة الأفلام القصيرة.

وفاز فيلم يرقة بجائزة أفضل فيلم عربي، وحصد جائزة النجمة البرونزية فيلم "وأخيرًا، اليوم الموعود".

بينما نال جائزة النجمة الفضية فيلم البحر الأحمر يبكي، وحصد جائزة النجمة الذهبية فيلم أعدك (Cross My Heart and Hope to Die)

وضمت لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة لوسي كير مخرجة أفلام شهيرة تستكشف نقاط التلاقي بين صناعة الأفلام والفنون الأدائية، مريم الفرجاني ممثلة تونسية، سيلين روستان منسقة أفلام متخصصة، ومن أهم الداعمين للأفلام القصيرة، وتساهم بشكل كبير في هذه الصناعة، رزان جمّال ممثلة بريطانية-لبنانية، وسيم جعجع مخرج لبناني.

وشهد المهرجان عرض 90 فيلماً من 49 دولة عرضها في مختلف أقسامه، سواء الروائية الطويلة أو الوثائقية أو القصيرة أو الاختيار الرسمي خارج المسابقة أو الأقسام الخاصة.

