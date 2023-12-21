تيريس جيبسون يقدم جائزة نجمة الجونة الخضراء لفيلم The Buriti Flower

محمد اسماعيل - القاهرة - الجونة- منى الموجي:

دعت ناردين فرج مقدمة حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة، النجم العالمي تيريس جيبسون لتقديم جائزة نجمة الجونة الخضراء وعرض المهرجان فيلم عنه.

وفاز فيلم The Buriti Flower بجائزة نجمة الجونة الخضراء، فيما صعد النجم المصري محمد كريم لمساعدة تيريس جيبسون في التحدث باللغة العربية.

وشهد المهرجان عرض 90 فيلماً من 49 دولة عرضها المهرجان في مختلف أقسامه، سواء الروائية الطويلة أو الوثائقية أو القصيرة أو الاختيار الرسمي خارج المسابقة أو الأقسام الخاصة.

وعرض المهرجان بالتعاون مع مؤسسة الفيلم الفلسطيني من خلال قسم نافذة على فلسطين، الذي عرض مجموعة من الأفلام التي تتعمق في قلب القصص الفلسطينية، وتضمن المهرجان عرض 9 أفلام في عرضها العالمي الأول، في حين تم عرض 4 أفلام في عرضها الدولي الأول.

وشهد المهرجان 14 حلقة نقاشية ومحاضرة وورشة عمل، عقدت خلال المهرجان ضمن جسر الجونة، منها حلقة بعنوان السينما في الأزمات: نظرة على فلسطين، وورشة عمل للتطوير الإبداعي والترويج، من الترويج إلى الإنتاج، نظمت بالتعاون مع مجموعة راويات، مع التركيز على مشاريع صانعات الأفلام المصريات، ومحاضرة عن صناعة الأفلام مع المخرج المُكرّم هذا العام مروان حامد.

كما أطلق المهرجان لأول مرة سوق الجونة السينمائي وهو أحدث مبادرات المهرجان، والتي ينصبُّ تركيزها الأساسي على ربط المحتوى بالمشترين المحتملين والموزعين والشركاء، وتأتي هذه المبادرة ضمن التزام المهرجان تجاه صناعة السينما.

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