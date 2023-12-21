شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Hollywoodgate يفوز بجائزة الاتحاد الدولي للنقاد "فيبريسي" بمهرجان الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مهرجان الجونة فى حفل ختام دورته السادسة عن جائزة فيبريسي، وفاز بها فيلم Hollywoodgate، وتم تقديم لجنة تحكيم الاتحاد الدولي للنقاد السينمائيين "فيبريسي"، المخولة باكتشاف الأعمال السينمائية الاستثنائية، من بين صناع الأفلام من أفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية، حيث تضم كلاً من: الناقدة السينمائية أولا سالڤا، وهي صحفية وناقدة سينمائية بولندية، وعضو فى أكاديمية السينما الأوروبية، والناقد السينمائي الجنوب أفريقي، ستيفن أسبلينغ، المعروف ببرنامج توكينج موفيز، والصحفي والناقد السينمائي المصري، زين العابدين خيري.

وحضر حفل الختام عدد من الفنانين أبرزهم: إلهام شاهين، صبا مبارك، لوجين عمران، أسماء جلال، ندا موسى، أحمد مجدى، كريمة منصور، ناردين فرج، أحمد كمال، أحمد حاتم، جيهان الشماشيرجى، انتشال التميمى وزوجته، أمير المصرى، المخرج عمرو سلامة وزوجته، محمود حجازى وزوجته، الكاتبة مريم نعوم، صدقى صخر، هشام عاشور، طه دسوقى وزوجته، مريم الجندى، المخرج على العربى، غالية بن على، المخرج هادى الباجورى، تامر حبيب.