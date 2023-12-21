شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم كريستوفر لامبرت وتحية خاصة لنجوم الفن الراحلين فى ختام مهرجان الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة، الفنان الفرنسي الأمريكي كريستوفر لامبرت الحاصل على جائزة سيزر، وذلك بحفل ختام المهرجان الذى يقام فى مركز الجونة للمؤتمرات، الذى شهد أيضاً توجيه تحية خاصة لنجوم الفن الذين رحلوا عن عالمنا خلال الفترة الماضية منهم أشرف عبد الغفور، المخرج أحمد البدرى، ناهد فريد شوقى، أشرف مصيلحى، طارق عبد العزيز مصطفى دروش، أحمد سامى العدل.

وحضر حفل الختام عدد من الفنانين أبرزهم: إلهام شاهين، صبا مبارك، لوجين عمران، أسماء جلال، ندا موسى، أحمد مجدى، كريمة منصور، ناردين فرج، أحمد كمال، أحمد حاتم، جيهان الشماشيرجى، انتشال التميمى وزوجته، أمير المصرى، المخرج عمرو سلامة وزوجته، محمود حجازى وزوجته، الكاتبة مريم نعوم، صدقى صخر، هشام عاشور، طه دسوقى وزوجته، مريم الجندى، المخرج على العربى، غالية بن على، المخرج هادى الباجورى، تامر حبيب،.