شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين صبرى تحضر العرض الخاص لفيلمها "أبو نسب" بإحدى سينمات أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت النجمة ياسمين صبري على حضور العرض الخاص لفيلها "أبو نسب" والذي أقيم اليوم بإحدى سينمات مدينة 6 أكتوبر، كما حرص كذلك الفنان ماجد الكدواني والمخرج رامي إمام والمؤلف أيمن وتار، والفنان أحمد فهيم، والفنان علاء مرسى، والفنان أشرف زكى، والفنانة روجينا، والفنان حاتم صلاح على الحضور.

يذكر أن فيلم "أبو نسب" بطولة محمد إمام، ماجد الكدوانى، ياسمين صبري، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، ومجموعة من ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي، حول محمد إمام الذي يلعب دور طبيب أطفال ويعيش قصة حب مع ياسمين صبري التي تجسد شخصية لايف كوتش.

ويجمع فيلم "أبو نسب" محمد إمام وياسمين صبرى للمرة الثالثة فى السينما، بعدما قدما سويًا فيلمى "جحيم فى الهند" عام 2016 بمشاركة حمدى الميرغنى، أحمد فتحى، محمد سلام، بيومى فؤاد وإخراج معتز التونى، و"ليلة هنا وسرور" عام 2018 بمشاركة فاروق الفيشاوى، محمد عبد الرحمن توتا، محمد سلام، وحقق الفيلمين نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيرى وكذلك على مستوى شباك التذاكر.

وفى سياق آخر انتهى محمد إمام مؤخراً من تصوير مشاهد فيلمه الجديد "اللعب مع العيال" والذى يشارك في بطولته أسماء جلال، باسم سمرة، بيومي فؤاد، ويزو، مصطفى غريب، ومحمود السيسي، ومن تأليف وإخراج شريف عرفة، ويجسد إمام في أحداثه شخصية مدرس تاريخ، كما يستعد لفيلم "شمس الزناتى".