شكرا لقرائتكم خبر عن نجيب ساويرس بختام مهرجان الجونة: لا يمكن التشكيك في نوايانا مع أهلنا بفلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألقى المهندس نجيب ساويرس مؤسس مهرجان الجونة السينمائى، كلمته في حفل الختام، وقال: "كان من الصعب إنجاز هذه الدورة، وجلست مع سميح وتناقشنا فى الأمر، واتفقنا على أنه في النهاية تمضي الحياة، ولا يمكن لأحد أن يشكك في نوايانا وتعاطفنا مع أهالينا، والمميز في هذه الدورة أنها مهداة لأهالينا في فلسطين، وأنا عندما أرجع بالذاكرة للأفلام التي تدور في ذهنى منذ وقت طويل أجدها تتحدث عن تعاطف أو أمور إنسانية، لذلك قرروا أن تحتوي الدورة على الأفلام الداعمة للإنسانية".

وحضر حفل الختام عدد من الفنانين أبرزهم: إلهام شاهين، وصبا مبارك، ولوجين عمران، وأسماء جلال، وندا موسى، وأحمد مجدى، وكريمة منصور، وناردين فرج، وأحمد كمال، وأحمد حاتم، وجيهان الشماشيرجى، وانتشال التميمى وزوجته، وأمير المصرى، والمخرج عمرو سلامة وزوجته، ومحمود حجازى وزوجته، والكاتبة مريم نعوم، وصدقى صخر، وهشام عاشور، وطه دسوقى وزوجته، ومريم الجندى، والمخرج على العربى، وغالية بن على، والمخرج هادى الباجورى، وتامر حبيب،.

وأقيمت دورة استثنائية من مهرجان الجونة السينمائى بعد تأجيلها عن الموعد المحدد فى أكتوبر الماضى بسبب أحداث غزة والقصف المستمر من العدوان الاسرائيلى، حيث تم إضافة برنامج مُهدى إلى السينما الفلسطينية، إلى جانب برنامج المهرجان، ليتضمن عرض مجموعة أفلام عن فلسطين بالتعاون مع مؤسسة الفيلم الفلسطيني.

وافتتحت فعاليات الدورة السادسة من المهرجان يوم الخميس الماضي، بدون مظاهر احتفالية، تضامنا مع الأشقاء فى غزة، حيث حرصت إدارة المهرجان على إلغاء فعاليات السجادة الحمراء، وكذلك أجواء البهجة التي عرف بها المهرجان منذ انطلاقته 2017، كما طالبت الإدارة الحضور أيضا بارتداء ملابس سوداء، وهو نفس النهج الذي سيتم تطبيقه في حفل الختام مساء اليوم.

ومنح المهرجان فى حفل الإفتتاح جائرة "الإنجاز الإبداعي" للمخرج مروان حامد، وسلمتها له النجمة يسرا، ويأتي ذلك اعترافاً بمسيرته السينمائية الحافلة ومساهمته الجادة في رسم مشهد صناعة السينما المصرية والعربية المعاصر، وذلك من خلال أعمال متنوعة شكّلت نقلة فنية وتجارية في السنوات الأخيرة، فأصبح حامد من أهم المخرجين في مصر والعالم العربي، وبات يُعتبَر مؤسسة فنية متكاملة، تتولّى الإنتاج والإخراج.

وضمت الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائى، 23 فيلماً في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و15 فيلماً في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و14 فيلماً في مسابقة الأفلام القصيرة، بالإضافة إلى مجموعة من الأفلام التي تعرض خارج المسابقة، وتم عرضهم على مدار أيام المهرجان إضافة إلى الندوات والجسات التى أقيمت فى هذه الدورة.