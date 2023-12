شكرا لقرائتكم خبر عن وداعا جوليا يحصد جائزة سينما الإنسانية و"يرقة" أفضل فيلم عربي قصير بالجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد الفيلم السودانى "وداعاً جوليا" جائزة سينما من أجل الإنسانية بحفل ختام الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائى، كما كشف المهرجان عن جوائز مسابقة الأفلام القصيرة، حيث حصد فيلم "يرقة" على جائزة أفضل فيلم عربي، وحصد فيلم "وأخيراً – اليوم الموعود" جائزة النجمة البرونزية، بينما نال جائزة النجمة الفضية فيلم "البحر الأحمر يبكي"، وحصل فيم "أعدك" - Cross My Heart and Hope to Die على جائزة النجمة الذهبية.

وضمت لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة، لوسي كير مخرجة أفلام شهيرة تستكشف نقاط التلاقي بين صناعة الأفلام والفنون الأدائية،مريم الفرجاني ممثلة تونسية، سيلين روستان منسقة أفلام متخصصة، ومن أهم الداعمين للأفلام القصيرة، رزان جمّال ممثلة بريطانية-لبنانية، وسيم جعجع مخرج لبناني مشهور.

وحضر حفل الختام عدد من الفنانين أبرزهم: إلهام شاهين، وصبا مبارك، ولوجين عمران، وأسماء جلال، وندا موسى، وأحمد مجدى، وكريمة منصور، وناردين فرج، وأحمد كمال، وأحمد حاتم، وجيهان الشماشيرجى، وانتشال التميمى وزوجته، وأمير المصرى، والمخرج عمرو سلامة وزوجته، ومحمود حجازى وزوجته، والكاتبة مريم نعوم، وصدقى صخر، وهشام عاشور، وطه دسوقى وزوجته، ومريم الجندى، والمخرج على العربى، وغالية بن على، والمخرج هادى الباجورى، وتامر حبيب،. وأقيمت دورة استثنائية من مهرجان الجونة السينمائى بعد تأجيلها عن الموعد المحدد فى أكتوبر الماضى بسبب أحداث غزة والقصف المستمر من العدوان الاسرائيلى، حيث تم إضافة برنامج مُهدى إلى السينما الفلسطينية، إلى جانب برنامج المهرجان، ليتضمن عرض مجموعة أفلام عن فلسطين بالتعاون مع مؤسسة الفيلم الفلسطيني. وافتتحت فعاليات الدورة السادسة من المهرجان يوم الخميس الماضي، بدون مظاهر احتفالية، تضامنا مع الأشقاء فى غزة، حيث حرصت إدارة المهرجان على إلغاء فعاليات السجادة الحمراء، وكذلك أجواء البهجة التي عرف بها المهرجان منذ انطلاقته 2017، كما طالبت الإدارة الحضور أيضا بارتداء ملابس سوداء، وهو نفس النهج الذي سيتم تطبيقه في حفل الختام مساء اليوم. ومنح المهرجان فى حفل الإفتتاح جائرة "الإنجاز الإبداعي" للمخرج مروان حامد، وسلمتها له النجمة يسرا، ويأتي ذلك اعترافاً بمسيرته السينمائية الحافلة ومساهمته الجادة في رسم مشهد صناعة السينما المصرية والعربية المعاصر، وذلك من خلال أعمال متنوعة شكّلت نقلة فنية وتجارية في السنوات الأخيرة، فأصبح حامد من أهم المخرجين في مصر والعالم العربي، وبات يُعتبَر مؤسسة فنية متكاملة، تتولّى الإنتاج والإخراج. وضمت الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائى، 23 فيلماً في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و15 فيلماً في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و14 فيلماً في مسابقة الأفلام القصيرة، بالإضافة إلى مجموعة من الأفلام التي تعرض خارج المسابقة، وتم عرضهم على مدار أيام المهرجان إضافة إلى الندوات والجسات التى أقيمت فى هذه الدورة.