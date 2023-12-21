شكرا لقرائتكم خبر عن Hollywoodgate يحصد النجمة الذهبية بمسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة بالجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مهرجان الجونة السينمائى في دورته السادسة عن جوائز مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، حيث فاز بجائزة أفضل فيلم عربي فيلم "ماشطات"، بينما حصد النجمة البرونزية فيلم "على قارب أدامان"، بينما نال النجمة الفضية مناصفة فيلم "سبعة أشتية في طهران، عدم الانحياز": "مشاهدة من بكرات لابودوفيتش، فيما فاز بالنجمة الذهبية فيلم Hollywoodgate.

وضمت لجنة تحكيم المسابقة كاترين دوسار منتجة مشهورة، معروفة أشرفت على إنتاج ما يقرب من 100 فيلم في أكثر من 15 دولة، جيهان نجيم مخرجة أفلام، ترشحت لجائزة الأوسكار، إبراهيم شدّاد شخصية محورية في السينما السودانية عُرف بمعالجة القضايا الاجتماعية من خلال الأفلام المؤثرة ومن بين أهم أعماله: "حفلة صيد"، و"جمل"، و"الحبل"، سيتم عرضها كجزء من مهرجان الجونة 2023 تكريماً لجماعة الفيلم السوداني، والتي هو عضو مؤسس فيها.

كما تضم اللجنة أيضاً شريف القطشة مخرج مصري أمريكي المولد، حائز على العديد من الجوائز، تتميز مسيرته بالتنوع وأفلامه الوثائقية الجذابة، ولمياء الشرايبي منتجة شغوفة، اشتهرت بدعمها للسينما الحرة والمستقلة والجريئة، ورعاية الرحلات الإبداعية للمخرجين بتفانٍ لا يتزعزع.

وضمت لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة، لوسي كير مخرجة أفلام شهيرة تستكشف نقاط التلاقي بين صناعة الأفلام حصد الفيلم السودانى "وداعاً جوليا" جائزة سينما من أجل الإنسانية بحفل ختام الدورة السادسة من والفنون الأدائية،مريم الفرجاني ممثلة تونسية، سيلين روستان منسقة أفلام متخصصة، ومن أهم الداعمين للأفلام القصيرة، رزان جمّال ممثلة بريطانية-لبنانية، وسيم جعجع مخرج لبناني مشهور.