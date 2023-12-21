شكرا لقرائتكم خبر عن Hollywoodgate يحصد النجمة الذهبية بمسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة بالجونة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن مهرجان الجونة السينمائى في دورته السادسة عن جوائز مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، حيث فاز بجائزة أفضل فيلم عربي فيلم "ماشطات"، بينما حصد النجمة البرونزية فيلم "على قارب أدامان"، بينما نال النجمة الفضية مناصفة فيلم "سبعة أشتية في طهران، عدم الانحياز": "مشاهدة من بكرات لابودوفيتش، فيما فاز بالنجمة الذهبية فيلم Hollywoodgate.
وضمت لجنة تحكيم المسابقة كاترين دوسار منتجة مشهورة، معروفة أشرفت على إنتاج ما يقرب من 100 فيلم في أكثر من 15 دولة، جيهان نجيم مخرجة أفلام، ترشحت لجائزة الأوسكار، إبراهيم شدّاد شخصية محورية في السينما السودانية عُرف بمعالجة القضايا الاجتماعية من خلال الأفلام المؤثرة ومن بين أهم أعماله: "حفلة صيد"، و"جمل"، و"الحبل"، سيتم عرضها كجزء من مهرجان الجونة 2023 تكريماً لجماعة الفيلم السوداني، والتي هو عضو مؤسس فيها.
كما تضم اللجنة أيضاً شريف القطشة مخرج مصري أمريكي المولد، حائز على العديد من الجوائز، تتميز مسيرته بالتنوع وأفلامه الوثائقية الجذابة، ولمياء الشرايبي منتجة شغوفة، اشتهرت بدعمها للسينما الحرة والمستقلة والجريئة، ورعاية الرحلات الإبداعية للمخرجين بتفانٍ لا يتزعزع.
وضمت لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة، لوسي كير مخرجة أفلام شهيرة تستكشف نقاط التلاقي بين صناعة الأفلام حصد الفيلم السودانى "وداعاً جوليا" جائزة سينما من أجل الإنسانية بحفل ختام الدورة السادسة من والفنون الأدائية،مريم الفرجاني ممثلة تونسية، سيلين روستان منسقة أفلام متخصصة، ومن أهم الداعمين للأفلام القصيرة، رزان جمّال ممثلة بريطانية-لبنانية، وسيم جعجع مخرج لبناني مشهور.
وحضر حفل الختام عدد من الفنانين أبرزهم: إلهام شاهين، صبا مبارك، لوجين عمران، أسماء جلال، ندا موسى، أحمد مجدى، كريمة منصور، ناردين فرج، أحمد كمال، أحمد حاتم، جيهان الشماشيرجى، انتشال التميمى وزوجته، أمير المصرى، المخرج عمرو سلامة وزوجته، محمود حجازى وزوجته، الكاتبة مريم نعوم، صدقى صخر، هشام عاشور، طه دسوقى وزوجته، مريم الجندى، المخرج على العربى، غالية بن على، المخرج هادى الباجورى، تامر حبيب.
وأقيمت دورة استثنائية من مهرجان الجونة السينمائى بعد تأجيلها عن الموعد المحدد فى أكتوبر الماضى بسبب أحداث غزة، بعد إضافة برنامج مُهدى إلى السينما الفلسطينية، إلى جانب برنامج المهرجان، ليتضمن عـرض مجموعـة أفـلام عـن فلسطين بالتعاون مع مؤسسة الفيلم الفلسطيني.
وافتتحت فعاليات الدورة السادسة من المهرجان يوم الخميس الماضي، بدون مظاهر احتفالية، تضامنا مع الاخوة فى غزة، ، حيث حرصت إدارة المهرجان على إلغاء فعاليات السجادة الحمراء، وكذلك أجواء البهجة التي عرف بها المهرجان منذ انطلاقته 2017، كما طالبت الإدارة الحضور أيضا بارتداء ملابس سوداء، وهو نفس النهج الذي سيتم تطبيقه في حفل الختام مساء اليوم.
وضمت الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائى، 23 فيلماً في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و15 فيلماً في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و14 فيلماً في مسابقة الأفلام القصيرة، بالإضافة إلى مجموعة من الأفلام التي تعرض خارج المسابقة، وتم عرضهم على مدار أيام المهرجان إضافة إلى الندوات والجسات التى اقيمت فى هذه الدورة.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز