شكرا لقرائتكم خبر عن "فى يومنا" يحصد النجمة الذهبية بمسابقة الأفلام الطويلة بمهرجان الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مهرجان الجونة السينمائي في ختام دورته السادسة، عن جوائز مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، حيث نال فيلم "سعادة عابرة" جائزة أفضل فيلم عربي، وحصل فيلم "درب غريب" على النجمة البرونزية، وحصد فيلم "كلب سلوقى وفتاة" النجمة الفضية، وفاز بالنجمة الذهبية فيلم "في يومنا".

وضمت أعضاء لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة كلا من أنوب سينغ وهو باحث سينمائي ومؤلف، وشخصية بارزة في السينما الهندية البديلة، صبا مبارك فنانة أردنية تحتوي مسيرتها على أكثر من 60 عملاً في السينما والتليفزيون والمسرح، ياسمين المصري، ممثلة وفنانة وناشطة حقوقية عالمية، وُلدت في لبنان لأب فلسطيني وأم مصرية، منال عيسى فنانة فرنسة لبنانية معروفة بأعمالها الحائزة على الجوائز، وتشتهر بكونها كاتبة سيناريو وممثلة بارعة، عمر الزهيري مخرج سينمائي مصري.