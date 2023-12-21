ميرنا وليد - بيروت - تعتبر النجمة التركية فهرية إفجين وزوجها النجم المشهير بوراك أوزجيفيت عناوين الأخبار في الصحف التركية مؤخراً وكذلك حديث مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إذ يعتبران ثنائي مثالي.

أعلنت عن عودتها للتمثيل بعد فترة توقف طويلة بسبب حملها وولادتها، كما عادت إفجين للظهور مرة أخرى برفقة زوجها بالمناسبات الفنية، وآخر ظهور لهما سوياً كان في حفل توزيع جوائز بتركيا، إذ وجهت الصحافة سؤال لفهرية، عن انشغال بوراك بعدد من الأعمال الفنية مؤخرًا، وسفره كثيرًا خارج البلاد، وعما إذا كان الأمر يزعجها فعلقت قائلة: "لست منزعجة على الإطلاق من تواجد بوراك في الخارج طوال الوقت. بوراك ينظم كل وقته المتبقي لي ولأطفاله"، و تدخل أوزجيفيت وقال"أخصص دائمًا وقتًا لعائلتي. سأسافر إلى الخارج وحدي مع فهرية خلال يومين، وستكون هذه عطلة للحب".

كانت هذه تفاصيل خبر فهرية إفجين تفصح لأول مرة عن مشاعرها حيال سفر زوجها بوراك أوزجيفيت كثيراً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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