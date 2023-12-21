بالفيديو-مارت رمضان ديمير يصاب بعارض صحي قد يوثر على مسلسل "الطائر الرفراف"

ميرنا وليد - بيروت - ظهر نجم مسلسل "الطائر الرفراف" التركي، مارت رمضان ديمير بعدما ظهر في بعض مقاطع الفيديو المنتشرة على وسائل التواصل يجلس على كرسي متحرك، والبعض الأخر يتحرك بعكازين، كما جرى تسريب صور من كواليس تصوير الحلقة 51 من المسلسل.



وقد تعرض ديمير لكسر بسيط في قدمه الأمر الذي منعه من حضور جوائز الفراشة الذهبية، ولكنه عاد من الإجازة المرضية وسوف يواصل التصوير رغم الوعكة الصحية.

وقد توقع بعض الصحافيين الأتراك أن هذا الكسر يمكن توظيفه في حلقات المسلسل اللاحقة أو ربما قد يتم إيقاف عرضه إلى حين تعافي مارت التام.

يشارك في بطولة المسلسل عفراء ساراتش أوغلي في دور سيران، وإمري التوغ، وجانسو باكير، اوزنور سيرتشيلار وآخرين، وتدور قصة مسلسل طائر الرفراف، الذي حقق ملايين المشاهدات في تركيا والوطن العربي فور عرضه، حول عائلة فريد الذي يقوم بدوره مارت ديمير وهي العائلة الثرية ذات المقام الرفيع، وعائلة سيران التي تُعتبر تنتمي إلى طبقة اجتماعية أقل. وكان قد تم إجبار فريد الذي يقوم بدوره الممثل الشاب مارت ديمير وسيران من الزواج رغمًا عنهما، ولم يتفقا مع بعضهما البعض في البداية، وبعدها تحول الزواج التقليدي إلى قصة حب، ولكن لم تكمل بسبب المشاكل العائلية.